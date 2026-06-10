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Dapat Rekor MURI, Tasyi Athasyia Bagi-bagi Ratusan Cokelat buat Followers-nya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |16:05 WIB
Dapat Rekor MURI, Tasyi Athasyia Bagi-bagi Ratusan Cokelat buat Followers-nya
Tasyi Athasyia. (Foto: dok Tangkapan Layar Instagram/@tasyiathasyia)
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JAKARTA - Food vlogger Tasyi Athasyia membawa kabar menggembirakan bagi para penggemarnya. Pasalnya Tasyi baru saja menerima penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) berkat karyanya membuat chocolate painting terbesar di Indonesia.

Akhir-akhir ini Tasyi sering mengolah makanan-makanan berukuran jumbo yang ia sebut megalodon. Kini, Tasyi sukses menyabet pencapaian terbesarnya dan membuat kagum para follower.

Dalam Instagram pribadinya, Tasyi menuliskan caption, “GUYS WE DID IT !!! DAPET REKOR CHOCOLATE PAINTING TERBESAR DI INDONESIA ???????????????????? dari muri @muri_org dan juga sudah di check di world book record ini juga “ The biggest edible chocolate Painting In the World “ ????????????”

Tasyi tak menyangka, dirinya yang seorang ibu bisa sukses mencetak rekor di dapur rumahnya sendiri. “Reminder kalo ternyata dirumah kita tetap bisa berkarya , with dedication and hard work and a good support system,” tulisnya di caption, dikutip Rabu (10/6).

Ia mengaku terharu. Menurutnya, pencapaian ini adalah usaha yang tidak membohongi hasil. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para follower-nya serta penggemarnya. “Terimakasih teman2 atas semua doa dan supportnya, Bismillah tungguin karya2 aku berikutnya semoga bisa banyak Rekor2 lain yg aku ciptakan di dapur rumah ku ini????,” ungkapnya.

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