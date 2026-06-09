Viral! Bayi 4 Bulan Gantikan Ibunya Wisuda karena Meninggal saat Melahirkan, Netizen: Sedih dan Tragis Ceritanya

Bayi 4 bulan gantikan ibunya wisuda karena meninggal dunia. (Foto: Instagram)

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang bayi berusia 4 bulan harus gantikan peran ibunya wisuda. Hal ini terjadi karena sang ibunda meninggal dunia.

Sedihnya, sang ibunda meninggal dunia saat melahirkan dirinya. Kejadian ini langsung mengundang reaksi netizen yang menyebut peristiwa ini menyedihkan dan juga tragis.

1. Gantikan Ibunya Wisuda

Peristiwa mengharukan ini terjadi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Seorang anak yang baru berusia 4 bulan bernama Kimberly Batari Fadhilah Riza harus wakili ibunya datang ke acara wisuda.

Pasalnya, sang ibunda bernama Citra Fadilah Arsyad meninggal dunia saat melahirkan Kimberly. Peristiwa ini terjadi pada Maret 2022.

Citra sendiri diketahui merupakan mahasiswi Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo. Dia meninggal dunia beberapa hari setelah dinyatakan lulus yudisium.

Pedihnya, sang ayah sedang menjalani proses hukum akibat kecelakaan lalu lintas, Alhasil, Kimberly yang menggantikan sang ibunda.

Dalam video yang beredar, Kimberly terlihat memakai toga wisuda berukurang kecil. Dia pun digendong oleh sang nenek saat menerima ijazah ke atas panggung.