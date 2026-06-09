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HOME WOMEN FOOD

Benarkah Minum Air Es Bikin Berat Badan Turun?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |10:05 WIB
Benarkah Minum Air Es Bikin Berat Badan Turun?
Minum air es bikin berat badan turun? (Foto: Freepik)
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MINUM air putih merupakan salah satu kebiasaan sehat yang dianjurkan untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Namun, belakangan muncul anggapan bahwa minum air es dapat membantu menurunkan berat badan lebih cepat dibandingkan air biasa atau air hangat. Benarkah demikian?

Sejumlah penelitian memang menunjukkan bahwa tubuh membakar sedikit kalori tambahan saat menghangatkan air dingin yang masuk ke tubuh. Namun, apakah efeknya cukup besar untuk membuat berat badan turun secara signifikan? Berikut penjelasannya.

AIR ES

1. Apakah Minum Air Es Bisa Membantu Menurunkan Berat Badan?

Dilansir dari Vinmec, secara teori saat seseorang minum air dingin atau air es, tubuh perlu mengeluarkan energi untuk menyesuaikan suhu air tersebut dengan suhu tubuh yang normal. Proses ini membutuhkan kalori, meski jumlahnya relatif kecil.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi sekitar 250 ml air dingin dapat membantu tubuh membakar sekitar 7 kalori tambahan. Meski terdengar menjanjikan, jumlah tersebut sebenarnya tidak cukup besar untuk menghasilkan penurunan berat badan yang signifikan tanpa dibarengi pola makan sehat dan aktivitas fisik.

Dengan kata lain, air es bukanlah pembakar lemak ajaib. Air es hanya memberikan efek tambahan yang kecil terhadap pengeluaran energi tubuh.

 

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Topik Artikel :
Berat Badan Air Es Minum Air Es
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