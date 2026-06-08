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Viral Anak Ruben Onsu Pijat Punggung Pacar Sarwendah, Netizen: Keterlaluan!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |06:06 WIB
Viral Anak Ruben Onsu Pijat Punggung Pacar Sarwendah, Netizen: Keterlaluan!
Viral Anak Ruben Onsu Pijat Punggung Pacar Sarwendah, Netizen: Keterlaluan! (Foto: Tiktok)
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JAKARTA – Putri bungsu pasangan Ruben Onsu dan Sarwendah, Thania Putri Onsu, menjadi sorotan warganet setelah sebuah cuplikan video siaran langsung beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, Thania terlihat menginjak punggung Giorgio Antonio, pria yang dikabarkan dekat dengan Sarwendah.

Momen itu terjadi saat Sarwendah dan Giorgio tengah melakukan siaran langsung untuk mempromosikan sebuah produk kasur. Beberapa anggota keluarga lainnya juga tampak hadir dan menemani jalannya sesi promosi tersebut.

Dalam video yang beredar, Giorgio terlihat tengkurap di atas kasur. Thania kemudian berdiri di atas punggungnya dan melakukan gerakan menginjak perlahan yang menyerupai pijatan. Selama aksi tersebut berlangsung, Sarwendah terlihat memegang tangan Thania untuk menjaga keseimbangannya.

Setelah beberapa saat, Thania turun dari punggung Giorgio dan kembali melakukan aktivitas lain di sekitar lokasi siaran langsung.

Terdengar percakapan singkat dalam video tersebut. Thania mengatakan, "Sudah," setelah selesai melakukan aksinya. Giorgio kemudian mengucapkan terima kasih kepada bocah tersebut.

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