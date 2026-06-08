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Viral! Penonton Konser EXO Nekat Masuk Gate Pakai Tiket Calo yang Belum Dibayar

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |15:39 WIB
Viral! Penonton Konser EXO Nekat Masuk Gate Pakai Tiket Calo yang Belum Dibayar
Viral! Penonton Konser EXO Nekat Masuk Gate Pakai Tiket Calo yang Belum Dibayar (Foto: Medsos X)
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JAKARTA – Media sosial dihebohkan dengan kabar seorang penonton yang diduga mencoba masuk ke area konser EXO di Jakarta menggunakan tiket dari calo tanpa menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu. Insiden yang terjadi pada hari kedua konser, Minggu (7/6/2026), itu pun memicu perbincangan luas di kalangan penggemar.

Informasi mengenai kejadian tersebut dibagikan oleh akun X @notesofjee. Dalam unggahannya, akun tersebut turut membagikan video yang memperlihatkan seorang terduga pelaku saat diamankan oleh petugas keamanan dan aparat kepolisian yang bertugas di lokasi konser.

Menurut keterangan dalam unggahan itu, peristiwa terjadi tepat di depan gerbang masuk area konser. Saat itu, seorang penggemar disebut membeli tiket dari calo, namun belum melakukan pembayaran penuh.

Meski demikian, orang tersebut diduga langsung mengambil gelang akses (wristband) dan masuk ke area konser melalui gate.

“ada tragedi di day 2 konser exo jakarta, didepan gate banget. ada fans yang beli tiket di calo, posisi dia belum bayar tapi langsung ngambil wristband nya dan nyelonong masuk ke dalem. tapi udah aman langsung ditahan sama tim dyandra dan polisi,” tulis akun tersebut.

Diamankan Polisi

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