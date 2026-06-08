Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Bolehkan Minum Air Kelapa Setiap Hari?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |08:05 WIB
Bolehkan Minum Air Kelapa Setiap Hari?
Air kelapa. (Foto: Freepik)
A
A
A

AIR kelapa dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan dan kaya elektrolit. Selain membantu menghidrasi tubuh, minuman ini juga disebut-sebut memiliki manfaat untuk kesehatan jantung, termasuk membantu mengontrol tekanan darah.

Namun, bolehkan minum air kelapa tiap hari? Apakah hal tersebut bisa beri pengaruh ke tubuh termasuk menurunkan tekanan darah?

air kelapa (freepik)

1. Manfaat Air Kelapa

Dilansir dari Very Well Health, Selasa (9/6/2026), sejumlah penelitian menunjukkan bahwa air kelapa berpotensi membantu mengelola tekanan darah, terutama pada orang yang mengalami hipertensi. Kandungan kalium yang cukup tinggi di dalamnya diduga berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu mengurangi efek natrium yang dapat meningkatkan tekanan darah.

Beberapa studi kecil pada manusia menemukan bahwa konsumsi air kelapa secara rutin dapat menurunkan tekanan darah sistolik maupun diastolik. Dalam salah satu penelitian, peserta yang mengonsumsi air kelapa muda setiap hari selama satu minggu mengalami penurunan tekanan darah.

Meski demikian, para ahli menegaskan bahwa bukti yang tersedia masih terbatas. Diperlukan penelitian berskala lebih besar untuk memastikan manfaat tersebut.

Air kelapa sendiri terdiri dari sekitar 95 persen air. Air kepala mengandung berbagai nutrisi penting, seperti karbohidrat alami, vitamin, mineral, asam amino, serta senyawa antioksidan. Dalam satu cangkir air kelapa terdapat sekitar 45 kalori, 600 mg kalium, 60 mg magnesium, 252 mg natrium, 2,6 gram serat, dan 1,7 gram protein.

Kandungan kalium yang tinggi inilah yang menjadi salah satu alasan air kelapa dikaitkan dengan kesehatan tekanan darah dan fungsi jantung. Selain berpotensi membantu mengontrol tekanan darah, air kelapa juga memiliki sejumlah manfaat lain, seperti membantu menjaga hidrasi tubuh hingga menggantikan elektrolit yang hilang setelah berolahraga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/298/3216809/air_kelapa-ad0T_large.jpg
5 Manfaat Konsumsi Air Kelapa untuk Kesehatan Kulit, Bikin Glowing!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/298/3148932/air_kelapa-IHmb_large.jpg
5 Khasiat Minum Air Kelapa Pagi Hari, Detox Tubuh hingga Perbaiki Tekstur Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/298/2991037/4-manfaat-kelapa-muda-untuk-mereka-yang-berpuasa-Pg7lKh2fUX.jpg
4 Manfaat Kelapa Muda untuk Mereka yang Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/298/2876700/boleh-gak-sih-minum-air-kelapa-setiap-hari-5EmOdI1hQy.jpg
Boleh Gak Sih Minum Air Kelapa Setiap Hari?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/298/2874348/cek-apakah-air-kelapa-muda-bisa-menurunkan-kolesterol-jahat-A7dMTqUCez.jpg
Cek Apakah Air Kelapa Muda Bisa Menurunkan Kolesterol Jahat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/298/2856238/apakah-air-kelapa-penyebab-asam-urat-begini-penjelasannya-NFljrrhzmo.jpg
Apakah Air Kelapa Penyebab Asam Urat? Begini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement