Usia Berapa Anak Boleh Diajak ke Bioskop? Begini Kata Dokter

JAKARTA - Tengah ramai di media sosial Thread, seorang netizen dengan akun @judith**** memviralkan orangtua yang membawa bayi 6 bulan ke dalam ruang bioskop. Dalam utasnya ia menulis, “sumpah aku gelisah banget liat ini, nonton jadi ga fokus.”

“Bawa bayi sekitar 6 bulanan. Mana nonton film horor 17+,” tulisnya. Ia juga menjelaskan bahwa bayi tersebut tidak menggunakan earmuff dan memohon agar orangtuanya jangan mementingkan ego.

Namun, di sisi lain, ada orangtua yang berkomentar menentang utas tersebut. Akun @gracie**** mengatakan bahwa dirinya lebih baik dihujat se-bioskop daripada anak ditinggal di rumah bersama orang asing. Belum bisa dipastikan apakah kejadian tersebut dari lokasi bioskop yang sama atau berbeda.

Tentu saja membawa bayi ke bioskop bukan langkah yang bijak. Meskipun orangtua ingin menikmati waktu berdua, sebaiknya bayi dititipkan dulu ke keluarga atau orang yang sudah dipercaya.

Dokter Spesialis Anak Agus Wijata lewat akun TikTok-nya menyarankan anak usia 4 tahun ke atas boleh diajak ke bioskop, karena anak sudah berkembang kemampuan bahasa dan komunikasinya secara optimal, serta anak sudah bisa duduk tenang dalam waktu lama. Selain itu juga, anak sudah bisa diberi penjelasan mengenai alur cerita film.

“Kalau bayi gimana? Ruangan bioskop tidak didesain untuk bayi. Suasana gelap, minim cahaya, suhu AC terlalu dingin, dan suara speaker yang keras akan membuat bayi tidak nyaman, sehingga jadi rewel dan bisa mengganggu orang lain. Selain itu, ruangan yang tertutup akan meningkatkan risiko bayi tertular penyakit infeksi,” ucapnya.

(Agustina Wulandari )

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