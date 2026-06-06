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Viral! Wanita Batal Nikah H-3 Resepsi Usai Diselingkuhi, Pasangan Sempat Ingin Pakai Vendor Buat Pinang Selingkuhan

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Wanita Batal Nikah H-3 Resepsi Usai Diselingkuhi, Pasangan Sempat Ingin Pakai Vendor Buat Pinang Selingkuhan
Wanita Batal Nikah H-3 Resepsi. (Foto: Instagram/@ezramadalena)
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SEBUAH unggahan viral di media sosial yang mengungkapkan kisah pilu seorang wanita jelang hari pernikahannya. Dia membagikan pengalaman pahit harus batal menikah.

Wanita ini mengaku harus membatalkan pernikahan hanya tiga hari sebelum resepsi digelar setelah mengetahui fakta mengejutkan tentang calon suaminya. Hubungan yang telah dijalani selama bertahun-tahun itu disebut berakhir setelah sang wanita mendapati adanya dugaan perselingkuhan yang sudah berlangsung cukup lama.

perempuan batal menikah

1. Hubungan Panjang Berakhir di H-3 Pernikahan

Dalam cerita yang beredar dari akun Instagram @ezramadalena, pasangan tersebut diketahui telah menjalin hubungan selama sekitar 7 tahun. Kemudian, mereka bertunangan selama 2 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

Namun, rencana bahagia itu harus kandas di detik-detik akhir sebelum hari resepsi. Pasalnya, kekasih dari wanita tersebut diketahui telah menjalin hubungan lain.

“7th PACARAN, 2th TUNANGAN, H-3 pernikahan BATAL…” tulis akun @ezramadalena.

“9 TAHUN di akhiri dengan 7 bulan living together sama cewek lain. Mau terimakasih banyak banget buat mbem yang sudah mau dm aku di H-3 pernikahanku untuk bongkar kelakuan mantanku, yang besok akan jadi suami kamu ya? Hehehe selamat yah, jangan lupa bayar uang ganti rugi yah,” lanjutnya.

 

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