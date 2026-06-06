Mitos atau Fakta Lansia Tak Boleh Angkat Beban? Ini Kata Dokter

ANGGAPAN bahwa lansia tidak boleh melakukan latihan angkat beban karena dianggap berisiko bagi kesehatan. Utamanya terutama pada tulang dan persendian.

Namun, benarkah anggapan tersebut? Ataukah hal tersebut hanya sekadar mitos karena sejatinya lansia ternyata boleh angkat beban?

1. Lansia Tak Boleh Angkat Beban?

Stigma yang berkembang di masyarakat justru melarang lansia unruk latihan beban. Pasalnya, hal tersebut justru disebut dapat memperparah kondisi tubuh khususnya tulang.

Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Siloam Hospitals Mampang, dr. Henry Suhendra, Sp.OT justru menyebut pandangan tersebut sebagai mitos yang masih banyak dipercaya masyarakat. Ia pun meluruskan anggapan yang selama ini salah.

Menurutnya, pandangan tersebut adalah pemahaman yang kelidu dan masih sering diucapkan bahkan oleh tenaga kesehatan. Ia mencontohkan banyak lansia yang hanya dianjurkan berjalan pagi tanpa mendapatkan edukasi mengenai pentingnya latihan kekuatan otot.

Padahal, menurut dr. Henry, penurunan massa dan kekuatan otot atau sarcopenia adalah masalah yang umum terjadi seiring bertambahnya usia dan perlu dilawan dengan aktivitas fisik yang tepat.

“Itu mitos yang sangat salah. Dan sayangnya, catat ini ya, masih banyak nakes yang ngomong gitu. Anda sudah tua, tahu diri lah, jalan pagi saja. Itu yang sering dibilang. Padahal sekarang sudah ada entity yang namanya sarcopenia," jelas dr. Henry dalam Simposium Ortopedi Orthovolution 2026 Siloam Hospitals Mampang, Sabtu 6 Juni 2026.