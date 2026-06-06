Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mitos atau Fakta Lansia Tak Boleh Angkat Beban? Ini Kata Dokter

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |08:05 WIB
Mitos atau Fakta Lansia Tak Boleh Angkat Beban? Ini Kata Dokter
Lansia angkat beban. (Foto: Freepik)
A
A
A

ANGGAPAN bahwa lansia tidak boleh melakukan latihan angkat beban karena dianggap berisiko bagi kesehatan. Utamanya terutama pada tulang dan persendian.

Namun, benarkah anggapan tersebut? Ataukah hal tersebut hanya sekadar mitos karena sejatinya lansia ternyata boleh angkat beban?

lansia

1. Lansia Tak Boleh Angkat Beban?

Stigma yang berkembang di masyarakat justru melarang lansia unruk latihan beban. Pasalnya, hal tersebut justru disebut dapat memperparah kondisi tubuh khususnya tulang.

Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi Siloam Hospitals Mampang, dr. Henry Suhendra, Sp.OT justru menyebut pandangan tersebut sebagai mitos yang masih banyak dipercaya masyarakat. Ia pun meluruskan anggapan yang selama ini salah.

Menurutnya, pandangan tersebut adalah pemahaman yang kelidu dan masih sering diucapkan bahkan oleh tenaga kesehatan. Ia mencontohkan banyak lansia yang hanya dianjurkan berjalan pagi tanpa mendapatkan edukasi mengenai pentingnya latihan kekuatan otot.

Padahal, menurut dr. Henry, penurunan massa dan kekuatan otot atau sarcopenia adalah masalah yang umum terjadi seiring bertambahnya usia dan perlu dilawan dengan aktivitas fisik yang tepat.

“Itu mitos yang sangat salah. Dan sayangnya, catat ini ya, masih banyak nakes yang ngomong gitu. Anda sudah tua, tahu diri lah, jalan pagi saja. Itu yang sering dibilang. Padahal sekarang sudah ada entity yang namanya sarcopenia," jelas dr. Henry dalam Simposium Ortopedi Orthovolution 2026 Siloam Hospitals Mampang, Sabtu 6 Juni 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/482/3218818/lansia-4uNR_large.jpg
Bukan Sekadar Panjang Umur, Ini Cara Lansia Tetap Aktif di Usia Senja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/482/3215438/lansia_olahraga-XDsg_large.jpg
Sehat di Usia Senja, Ini Olahraga yang Aman dan Direkomendasikan untuk Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/298/3212072/lansia-mTR2_large.jpg
7 Makanan Sehat yang Bantu Lansia Panjang Umur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/482/3181861/wamenkes-3gI8_large.jpg
Cek Kesehatan Lansia, Wamenkes: Cegah Timbulnya Komplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/611/3015093/3-perawatan-kulit-wajib-bagi-lansia-awas-kulit-kering-yctMxXRS5J.jpg
3 Perawatan Kulit Wajib bagi Lansia, Awas Kulit Kering
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/612/2953399/kurang-aktivitas-jadi-tantangan-yang-dialami-para-lansia-di-jakarta-pusat-5xqfCLdGbC.jpg
Kurang Aktivitas Jadi Tantangan yang Dialami Para Lansia di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement