Viral! Kakek Kebingungan Cucu Blasteran Minta Buang Air Besar Pakai Bahasa Inggris, Netizen: Dari Kebelet Jadi Ilang

VIDEO viral di media sosial jadi sorotan yang memperlihatkan aktivitas kakek dan cucunya yang menggemaskan. Kali ini, video tersebut ramai diperbincangkan lantaran kendala bahasa antara kakek dan cucunya yang bikin komunikasi mereka tak lancar.

Sang cucu yang diketahui blasteran mengutarakan keinginannya buang air besar dengan bahasa Inggris. Namun, sang kakak yang asli Indonesia tak memahaminya.

1. Momen Kocak Kakek dan Cucu Blasteran

Momen lucu sekaligus menggemaskan terjadi di sebuah keluarga saat seorang kakek dibuat kebingungan oleh ucapan cucunya yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya. Perbedaan kebiasaan bahasa itu pun memicu salah paham kecil yang sukses mengundang gelak tawa seisi rumah.

Kejadian bermula ketika sang cucu tiba-tiba menghampiri kakeknya dan berkata, “I want to potty.” Mendengar ucapan tersebut, sang kakek hanya terdiam sambil mencoba menebak maksud si kecil.

Karena tidak terbiasa dengan istilah bahasa Inggris yang digunakan anak-anak zaman sekarang, sang kakek pun kebingungan harus merespons apa. Alih-alih asal menebak, sang kakek memilih mencari bantuan.

Kakek itu kemudian menelepon ibu si kecil untuk memastikan arti dari ucapan cucunya tadi. Dengan nada bingung, ia mencoba menjelaskan bahwa sang cucu terus mengatakan ingin “potty”.

Tak disangka, jawaban dari ibunya justru membuat suasana jadi pecah. Ternyata, kata “potty” yang dimaksud si kecil hanyalah tanda bahwa ia ingin buang air besar. Begitu mengetahui artinya, sang kakek langsung sigap mengantar cucunya ke kamar mandi.

Kepanikan kecil yang sebelumnya sempat terjadi pun berubah menjadi momen lucu yang membuat satu rumah tertawa. Sang adik juga tampak sudah gelisah menahan keinginan untuk buang air besar.