HOME WOMEN LIFE

Viral Lomba Rebahan di Jogja dan Berhadiah Rp5 Juta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |09:10 WIB
Viral Lomba Rebahan di Jogja dan Berhadiah Rp5 Juta
Viral Lomba Rebahan di Jogja dan Berhadiah Rp5 Juta (Foto: Instagram)
JAKARTA - Viral Lomba Rebahan di Jogja dan Berhadiah Rp5 Juta. Sebuah kompetisi unik yang digelar di Yogyakarta sukses menarik perhatian publik dan viral di media sosial. Jogja City Mall menghadirkan lomba rebahan dalam rangkaian Pusat Meubel Margo Murah Baru Expo pada Sabtu (23/5/2026).

Acara tersebut langsung dipadati pengunjung karena menghadirkan konsep lomba yang tidak biasa. Para peserta ditantang untuk bertahan rebahan di atas kasur selama mungkin demi memperebutkan hadiah jutaan rupiah.

Tak hanya lomba rebahan, panitia juga mengadakan sejumlah permainan lain seperti lomba jinjit dan adu keseimbangan di atas kasur. Tingkah para peserta yang berusaha mempertahankan posisi mereka membuat suasana semakin meriah dan mengundang gelak tawa penonton.

Hadiah utama senilai Rp5 juta pun menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ikut berpartisipasi. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa.

Viral di Sosmed

Video suasana lomba yang diunggah akun wonderfuljogja tersebut kemudian ramai beredar di media sosial dan menuai banyak komentar lucu dari netizen. Banyak yang mengaku tertarik mengikuti kompetisi serupa karena dianggap santai, menghibur, sekaligus menantang.

