Bahaya Buang Sperma di Muka, Bisa Picu Infeksi Jika Terkena Mata

JAKARTA - Paparan cairan sperma ke area mata ternyata tidak bisa dianggap sepele. Selain memicu iritasi, kondisi tersebut juga berisiko menyebabkan infeksi serius, terutama jika salah satu pasangan memiliki infeksi menular seksual.

Dokter umum sekaligus kreator konten kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, menjelaskan bahwa cairan sperma memang bukan racun, tetapi tetap dapat menimbulkan gangguan kesehatan apabila masuk ke mata.

“Jadi sperma itu memang bukan racun, tapi kalau terkena mata itu bisa menimbulkan masalah serius, terutama infeksi. Secara komposisi, semen atau sperma mengandung air, protein, enzim, zinc, asam sitrat, elektrolit, asam amino, dan bisa membawa mikroorganisme,” kata dr. Aditya, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Ia menjelaskan, ketika cairan sperma masuk ke mata, lapisan pelindung mata seperti konjungtiva bisa mengalami iritasi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gejala seperti mata merah, perih, berair, hingga sensasi terbakar.

“Masalahnya ini bukan cuma iritasi saja, teman-teman. Bayangkan kalau salah satu pasangan membawa infeksi menular seksual seperti gonorrhea atau chlamydia, bakteri, virus, atau mikroorganisme lain bisa menginfeksi mata dan menyebabkan konjungtivitis berat atau penyakit lainnya,” ujarnya.

Infeksi Mata