Gejala TBC Bisa Dilihat dari Warna Dahak, Ini Penjelasan Menkes

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan pemaparan dan edukasi terkait gejala penyakit Tuberculosis (TBC) yang bisa dilihat dari warna dahak saat penderita mengalami gejala awal berupa batuk terus menerus selama dua Minggu.

Edukasi tersebut dipaparkan Budi mengingat Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penderita Tuberculosis (TBC) kedua terbanyak di dunia. Melansir dari lama kemenkes.go.id, ada sekitar satu juta kasus TBC setiap tahunnya dan setiap satu menit ada dua orang yang terinfeksi TBC bahkan ada satu orang meninggal dunia setiap empat menit karena penyakit tersebut.

Dalam video yang diunggah di akun Instagramnya, Budi menjelaskan bahwa ada tiga warna dahak saat seseorang mengalami batuk, yaitu warna putih atau bening, warna kuning atau kehijauan, serta warna merah. Dahak berwarna merah itu yang menjadi indikator bahwa seseorang terkena TBC.

“Kalau itu bening dan cair mungkin itu ludah atau alergi. Kalau warnanya agak kuning atau kehijau-hijauan dan baunya khas kental, itu artinya ada infeksi. Yang paling bahaya adalah kalau sudah ada darahnya, ini kemungkinan Anda terkena TB,” kata Budi, dikutip Sabtu (23/5/2026).

Ia menyarankan agar masyarakat bisa segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat saat mengalami batuk dengan dahak berwarna merah. Di sisi lain, ia juga mengimbau jika gejala itu terjadi, masyarakat tidak boleh membuang dahak sembarangan guna meminimalisir adanya penularan TBC.