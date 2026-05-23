HOME WOMEN HEALTH

Sering Terbangun Jam 2 atau 3 Pagi? Hati-Hati Gangguan Fungsi Hati

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |09:05 WIB
Gangguan hati mengintai orang yang kerap terbangun dini hari. (Foto: Freepik)
APAKAH kamu sering terbangun jam 2 atau 3 pagi? Jika benar, tampaknya kamu harus berhati-hati karena bisa jadi ada masalah pada tubuh.

Hal itu dinilai bisa jadi pertanda adanya gangguan fungsi hati. Dokter yang juga sering membagikan konten kesehatan di media sosial, dr. Adam Prabata, pun membagikan penjelasan menarik soal kebiasaan terbangun mendadak pada dini hari. Khususnya sekitar pukul 2 hingga 3 pagi.

1. Sering Terbangun Jam 2 atau 3 Pagi

Lewat sebuah utas di akun X pribadinya @AdamPrabata, dr. Adam menyebut kondisi itu bisa saja ada kaitannya dengan fungsi hati. Jika sering terbangun pada jam 2-3 pagi, bisa jadi merupakan tanda bahwa hati sudah tidak bisa melepaskan glukosa ke darah dengan stabil saat malam hari.

“Terbangun malam hari tiba-tiba pada jam 2-3 pagi adalah tanda hati sudah tidak bisa melepaskan glukosa ke darah dengan stabil saat malam hari,” tulis dr. Adam.

dr. Adam menjelaskan, saat tidur tubuh tidak mendapat asupan makanan selama 6 sampai 12 jam. Dalam kondisi normal, hati akan mengubah cadangan glikogen menjadi glukosa untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.

“Jadi saat kita tidur, hati seharusnya bisa mengubah simpanan glikogen menjadi glukosa dan melepaskannya ke darah agar kadar gula tetap normal,” lanjutnya.

Namun ketika fungsi hati terganggu, proses tersebut disebut bisa ikut bermasalah. Akibatnya, kadar gula darah turun mendadak pada malam hari.

Menurut dr. Adam, otak kemudian mendeteksi kondisi tersebut sebagai situasi berbahaya. Tubuh pun secara otomatis melepaskan hormon adrenalin untuk membantu menaikkan gula darah kembali.

Respons itulah yang kemudian dapat membuat seseorang tiba-tiba terbangun dalam kondisi jantung berdebar atau merasa gelisah.

“Sehingga kita terbangun tiba-tiba dengan jantung berdegup atau gelisah, biasanya tepat jam 2–3 pagi,” tulisnya lagi.

 

