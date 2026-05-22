Viral, Mahasiswi Langsung Video Call Ayah yang Masih Jualan Es Keliling Usai Lulus Sidang Skripsi

Anak dan ayah viral di media sosial. (Foto: Instagram/@infokrw)

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan momen haru seorang mahasiswi yang baru lulus sidang skripsi. Dia langsung menghubungi ayahnya lewat video call.

Yang mengharukan, sang ayah diketahui tengah berjualan es keliling saat mendapat panggilan video call dari sang anak. Tangis pun tak bisa dibendung sang anak saat menceritakan momen kebahagiaan tersebut.

1. Lulus Sidang

Ya, seorang mahasiswi lulusan Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Medan viral di media sosial. Dia unggah momen mengharukan usai dinyatakan lulus sidang skripsi.

Dilansir dari akun Instagram @infokrw, mahasiswi itu bukannya langsung merayakan kelulusan bersama teman-temannya justru memilih menghubungi sang ayah lewat video call. Di saat penuh kebahagiaan itu, sang ayah ternyata masih berjualan es keliling demi mencari nafkah di jalanan.

Dalam video yang beredar, terlihat sang ayah menerima panggilan video sambil tetap membawa dagangannya. Momen sederhana itu langsung menyentuh hati banyak orang karena memperlihatkan perjuangan orangtua di balik keberhasilan seorang anak meraih pendidikan tinggi.

Ekspresi haru dan bangga terlihat dari raut wajah sang ayah. Dia pun tampak berkaca-kaca menyaksikan kesuksesna putrinya.