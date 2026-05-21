Viral, Ayah Disangka Kakak saat Dampingi Putrinya Wisuda Gara-Gara Awet Muda

MOMEN wisuda biasanya dipenuhi suasana haru dan bahagia. Namun, ada satu kisah yang sukses mencuri perhatian netizen karena sosok ayah yang tampil begitu awet muda saat mendampingi putrinya di hari kelulusan.

Video dan foto kebersamaan mereka ramai beredar di media sosial. Bukannya langsung fokus pada momen wisuda sang putri, banyak warganet justru dibuat salah fokus dengan penampilan sang ayah yang dinilai terlalu muda untuk disebut orangtua.

1. Ayah Disangka Kakak

Dalam unggahan di akun Instagram @tante.rempong.official, terlihat seorang ayah yang mengenakan kemeja putih mendampingi anaknya menghadiri wisuda. Sang putri memakai kebaya merah.

“Momen seorang ayah damping putrinya wisuda. Netizen salfok karena dipikir itu kakaknya karena awet muda banget ‘ayah rasa bestie,’” tulis akun @tante.rempong.official.

Tak sedikit yang awalnya mengira pria tersebut adalah kakak kandung sang wisudawati. Gaya berpakaian yang santai, wajah fresh, dan interaksi keduanya yang akrab membuat netizen menyebut mereka seperti bestie daripada ayah dan anak.

Selain penampilan sang ayah, hubungan hangat keduanya juga ikut menuai pujian. Dalam momen tersebut, sang ayah terlihat setia mendampingi putrinya berfoto, bercanda, hingga membantu merapikan toga sang anak.

Banyak netizen menilai kedekatan seperti ini menjadi gambaran hubungan keluarga yang sehat dan penuh dukungan. Kehadiran orang tua di momen penting seperti wisuda dianggap menjadi bentuk kasih sayang sederhana yang begitu berarti bagi anak.