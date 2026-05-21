Jangan Cuma FOMO, Kenali Olahraga yang Pas Buat Tubuhmu

JAKARTA - Menjaga kebugaran di era modern kini sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Menariknya, pilihan olahraga kini semakin beragam dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi tubuh.

Kalau kamu sedang mencari rutinitas baru agar tubuh lebih bugar, berikut adalah lima pilihan olahraga yang patut dicoba.

1. Pilates, Solusi Postur Tubuh Ideal

Bagi kamu yang sering duduk seharian di depan laptop, Pilates adalah pilihan yang sangat tepat. Olahraga ini fokus pada penguatan otot inti, keseimbangan, dan perbaikan postur tubuh.

Gerakannya mungkin terlihat lambat dan minim benturan, tapi otot-ototmu akan diajak bekerja keras. Dengan begitu, tubuh menjadi lebih tegap, ramping, dan terhindar dari keluhan sakit punggung.

2. Tenangkan Pikiran, Tubuh Jadi Rileks dengan Yoga

Yoga bukan sekadar latihan fisik, melainkan juga latihan pernapasan dan ketenangan pikiran. Olahraga ini sangat cocok untuk kamu yang ingin melepas stres dari padatnya rutinitas. Dengan rutin melakukan gerakan yoga, tubuhmu akan menjadi lebih lentur, sirkulasi darah lebih lancar, dan kualitas tidur pun ikut membaik secara perlahan.

3. Lari, Kardio Simpel yang Ampuh