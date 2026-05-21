HOME WOMEN HEALTH

Benarkah Pakai Celana Dalam Ketat Bikin Laki-Laki Mandul?

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |02:10 WIB
(Foto: Freepik)
JAKARTA - Banyak anggapan yang menyebut penggunaan celana dalam ketat dapat membuat pria mandul. Mitos ini cukup sering dipercaya masyarakat, terutama karena dikaitkan dengan suhu di area reproduksi pria dan kualitas sperma.

Padahal, kesuburan pria dipengaruhi oleh banyak faktor dan bukan hanya soal jenis pakaian yang digunakan sehari-hari. Dalam dunia medis, infertilitas pria bahkan disebut berkontribusi terhadap hampir setengah dari kasus sulit hamil pada pasangan.

Berbagai mitos tentang kesuburan pria, mulai dari jumlah sperma, kebiasaan seksual, hingga gaya hidup, masih banyak beredar di masyarakat. Informasi yang keliru ini kerap memicu kecemasan hingga membuat seseorang menjalani penanganan yang sebenarnya tidak diperlukan.

Lalu, apakah benar memakai celana dalam ketat bisa menyebabkan pria mandul?

Mengutip informasi dari drtomarswellness.com, penggunaan pakaian dalam ketat memang dapat meningkatkan suhu di sekitar testis. Namun, kondisi tersebut umumnya tidak sampai menyebabkan kemandulan permanen.

Produksi sperma diketahui bekerja lebih optimal pada suhu yang sedikit lebih rendah dibanding suhu tubuh normal. Karena itu, paparan panas berlebih dalam jangka panjang memang dapat memengaruhi kualitas sperma.

