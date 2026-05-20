Stadion Unik Piala Dunia 2026, SoFi Stadium di Amerika Serikat Tampilkan Video 360 Derajat!

Stadion SoFi jadi salah satu venue pertandingan Piala Dunia 2026. (Foto: Laman resmi SoFi Stadium)

SOFI Stadium atau Stadion SoFi terus memperkuat statusnya sebagai salah satu stadion tercanggih di dunia menjelang gelaran Piala Dunia 2026. Bagaimana tidak, stadion megah di Los Angeles itu kini menghadirkan pengalaman imersif melalui teknologi video 360 derajat.

Teknologi ini memungkinkan penonton di Stadion SoFi menikmati suasana venue dari berbagai sudut secara interaktif. Stadion SoFi pun tampaknya akan kebanjiran suporter di Piala Dunia 2026.

1. Venue Piala Dunia 2026

Piala Dunia 2026 akan bergulir sebentar lagi tepatnya, mulai 12 Juni hingga 20 Juli 2026. Ada 3 negara yang ditunjuk jadi tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada.

Stadion SoFi yang terletak di Los Angeles pun akan jadi salah satu venue yang menggelar pertandingan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Dilansir dari Daily Sabah, Rabu (20/6/2026), Stadion SoFi sebelumnya sudah dipercaya menggelar banyak ajang olahraga bergengsi, di antaranya Super Bowl hingga Olimpiade.

Dibuka pada 2020, Stadion SoFi memiliki luas sekitar 121 ha. Stadion ini memiliki kapasitas penonton hingga 70.240 orang.

SoFi adalah stadion terbesar untuk ajang NFL. Kini, Stadion SoFi pun siap juga menggelar pertandingan-pertandingan seru di Piala Dunia 2026.

Sejumlah pertandingan yang akan digelar di sana, di antaranya mempertemukan Swiss vs Bosnia and Herzegovina, Turki vs Amerika Serikat, Iran vs Selandia Baru, hingga Belgia vs Iran.