HOME WOMEN LIFE

7 Spot Lari Terbaik di Jabodetabek, Teduh dan Sejuk

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |07:00 WIB
7 Spot Lari Terbaik di Jabodetabek, Teduh dan Sejuk
Ilustrasi lari pagi. (Foto: dok Freepik/pressfoto)
JAKARTA - Pencinta olahraga lari mungkin bosan dengan rute yang itu-itu saja, di pinggir jalan atau sekitar lingkungan rumah. Tentu kamu butuh spot lari yang nyaman. Tempat yang tak hanya membakar kalori, tetapi juga bikin paru-paru happy.

Apalagi lokasinya juga bisa jadi spot foto yang instagramable. Kalau kamu mulai bosan dengan lokasi di pinggir jalan raya, ternyata ada lho hidden gem hijau yang adem dan penuh pohon rindang.

Yuk, intip 7 spot lari terbaik di Jabodetabek yang dijamin sejuk dan bikin betah!

1. Kebun Raya Bogor (Bogor)

​Kalau ngomongin tempat adem, Kebun Raya Bogor juaranya. Di sini kamu bisa lari di kelilingi ribuan pohon raksasa yang usianya ratusan tahun. Udaranya super bersih dan sejuk. Track-nya pun luas, jadi kamu bebas eksplorasi sambil cuci mata melihat beragam jenis flora.

​2. Hutan Kota GBK (Jakarta Pusat)

​Pengen lari di tengah Jakarta tapi tetap dapat vibes ala Central Park New York? Datang saja ke Hutan Kota GBK. Area rumput hijau yang luas dipadukan dengan pepohonan rindang bikin udara di sini terasa lebih segar. Ditambah, kamu dapet bonus pemandangan city skyline gedung-gedung Jakarta yang megah.

​3. Taman Margasatwa Ragunan (Jakarta Selatan)

​Tak hanya jadi lokasi rekreasi melihat hewan, Ragunan adalah salah satu spot lari paling adem di Jakarta. Karena areanya sangat luas dan dipenuhi pohon-pohon besar, udaranya masih asri dan jalurnya cenderung teduh, jadi kamu tak mudah kepanasan walau lari agak siang. Apalagi di dalamnya ada danau dan juga jogging track. Suasananya cocok buat kamu yang suka berfoto.

​4. Eco Park Ancol (Jakarta Utara)

​Siapa bilang Jakarta Utara cuma panas dan gersang? Di Eco Park Ancol, kamu bisa lari dengan suasana hijau yang asri dan tenang. Jalur larinya sangat tertata rapi, ramah pejalan kaki, dan dikelilingi oleh kanal-kanal air serta pepohonan yang rimbun. Cocok banget buat lari pagi yang santai.

5. Scientia Square Park (Tangerang)

