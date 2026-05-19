Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pakai SatuSatu Bali All-Access Pass, Tonton Tari Kecak Uluwatu dan Atraksi Lainnya Jadi Mudah

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |16:57 WIB
Pakai SatuSatu Bali All-Access Pass, Tonton Tari Kecak Uluwatu dan Atraksi Lainnya Jadi Mudah
Bali All-Access Pass dari SatuSatu. (Foto: dok SatuSatu)
A
A
A

BALI - Tari Kecak Uluwatu adalah salah satu tarian khas Bali yang terkenal memukau wisatawan. Tarian ini biasanya dipentaskan di Pura Uluwatu dengan latar belakang matahari terbenam yang indah, sehingga menghadirkan suasana magis dan dramatis. Pertunjukan ini mengisahkan cerita dari epos Ramayana, khususnya pertempuran antara Rama dan Rahwana, dengan tambahan atraksi api yang membuatnya semakin spektakuler. 

Namun, seringkali yang jadi masalah adalah soal pembelian tiket yang ribet, antrean panjang, serta biaya tambahan yang tiba-tiba muncul. Kini, Anda tidak perlu pusing lagi karena dengan Bali All-Access Pass dari SatuSatu, tiket Kecak Uluwatu sudah otomatis termasuk dalam paket. 

Group CEO dan Founder TipTip yang merupakan perusahaan di balik SatuSatu, Albert Lucius menjelaskan, Bali All-Access Pass merupakan langkah awal kami dalam menghadirkan berbagai pengalaman dalam satu produk, didukung oleh tim SatuSatu concierge yang membantu wisatawan merencanakan perjalanan sekaligus memaksimalkan nilai dari pass tersebut.

“Ke depan, kami melihat model ini akan berkembang ke berbagai destinasi di Indonesia, sehingga wisatawan dapat menjelajah dengan lebih mudah sesuai keinginan mereka,” ujarnya. 

Melalui Bali All-Access Pass, Anda bisa langsung menikmati pertunjukan tanpa harus membeli tiket satuan. Anda juga tidak perlu repot antre, karena cukup aktifkan pass dan nikmati akses ke lebih dari 50 atraksi terbaik di Bali.

Bali All-Access Pass Tawarkan Keuntungan Lebih! 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/25/3219384//bali-keC2_large.jpg
Kuliner Bali Modern Kian Populer, Perpaduan Rasa Lokal dan Teknik Internasional Jadi Tren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/11/3219319//pertamina_edukasi_transisi_energi_untuk_pelajar-nPBi_large.jpeg
Pertamina Dukung Edukasi Transisi Energi bagi Pelajar Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/11/3219248//penipuan_bri-9oiP_large.jpg
Waspada Penipuan, BRI Tegaskan Pengajuan KUR Tidak Dilakukan lewat Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/11/3219226//alfamart_sahabat_posyandu-jgdQ_large.jpg
Alfamart dan Darya-Varia Jangkau 2.800 Penerima Manfaat Posyandu di 28 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/25/3219093//tegalalang_rice_terrace-iUDs_large.jpg
5 Lokasi Syuting Film di Bali, Bisa Jadi Ide Traveling
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/11/3218958//shopeevip_x_duolinggo-0vMu_large.jpeg
ShopeeVIP dan Duolingo Bikin Belanja Makin Hemat dan Upgrade Diri Lebih Mudah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement