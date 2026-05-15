Viral Ibu-Ibu Ricuh Bawa Sound System di Konser Afgan, Netizen Sebut Pernah Berulah Sebelumnya

JAKARTA – Jagat maya tengah diramaikan dengan video viral yang memperlihatkan ibu-ibu membuat kericuhan saat gelaran konser Afgan di mal Grand Indonesia. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @jasjas.01 dan @ramamdr24.

Kini, fakta menarik terkuat dari sosok ibu-ibu yang viral tersebut. Netizen menyebut bahwa sang ibu-ibu tersebut ternyata pernah berulah sebelumnya.

1. Pernah Berulah Sebelumnya

Ya, ada empat unggahan video dalam akun @ramamdr24 yang menunjukan momen kericuhan ibu-ibu tersebut. Namun yang cukup menarik adalah unggahan video ketiga di mana dalam takarir (unggahannya), ia menuliskan bahwa ibu-ibu tersebut sebelumnya juga pernah berulah saat konser Afgan berlangsung di Kawasan Kelapa Gading.

“Jadi si ibu ini sebelumnya jg berulah di konser afgan di la piazza summarecon mall kelapa gading kemarin guys, dia nerobos naik keatas panggung dan Igsg kearah afgan pas Ig tampil. Pantes td pengawalan afgan sebelum show bener-bener lebih ketat,” tulis dia dalam takarir unggahannya, dikutip Sabtu (16/5/2026).

2. Afgan Mengetahui Kejadian

Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa saat itu Afgan belum menyadari bahwa terjadi kericuhan di lantai atas saat konser berlangsung. Namun, para penonton yang berada di lantai bawah langsung memberi tahu Afgan dan meminta untuk melihat ke atas.

“Afgan belum notice guys kalau ada kericuhan di lantai atas, tapi penonton di bawah udah mulai mention-mention ke Afgan untuk liat ke atas,” tambah dia.