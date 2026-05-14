Viral! Balita Nyaris Tertabrak Sepeda BMX Gegara Main di Skatepark

JAKARTA - Video seorang balita yang hampir tertabrak sepeda BMX saat berada di area skatepark viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Skatepark Stadion Maulana Yusuf, Serang, dan memicu perdebatan mengenai keamanan fasilitas olahraga ekstrem.

Dalam video yang beredar, seorang rider BMX tampak melaju dengan kecepatan tinggi untuk melakukan atraksi. Namun di saat bersamaan, seorang anak kecil tiba-tiba masuk ke lintasan hingga nyaris tertabrak.

Beruntung, pengendara BMX tersebut berhasil menghindar sesaat sebelum benturan terjadi. Meski tidak sampai menimbulkan kecelakaan, momen itu membuat suasana di lokasi sempat tegang.

Rekaman yang diunggah akun @amfarhaan kemudian ramai dibagikan di berbagai platform media sosial seperti Threads dan TikTok. Banyak warganet menilai kejadian tersebut sangat berbahaya, baik bagi anak kecil maupun pengguna skatepark.

Perhatian publik juga tertuju pada respons orang tua balita tersebut usai mendapat teguran dari para pemain BMX di lokasi. Meski terbuka untuk umum, skatepark sejatinya dirancang khusus untuk aktivitas olahraga ekstrem seperti BMX, skateboard, dan sepatu roda. Karena itu, area tersebut memiliki aturan keselamatan yang perlu dipatuhi pengunjung.

Kecepatan sepeda maupun papan saat melintas di lintasan membuat para rider sulit berhenti secara mendadak. Selain itu, bentuk ramp dan bowl pada skatepark juga membuat pandangan pemain menjadi terbatas ketika melakukan manuver.

Jika tabrakan benar-benar terjadi, risiko cedera serius bisa dialami anak kecil maupun rider yang kehilangan keseimbangan saat berusaha menghindar.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

