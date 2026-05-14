HOME WOMEN HEALTH

Tenang, Risiko Penularan Malaria Monyet di Perkotaan Sangat Rendah

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |09:03 WIB
JAKARTA - Kasus Malaria Knowlesi atau yang dikenal sebagai malaria monyet belakangan menjadi perhatian publik. Namun, masyarakat perkotaan diminta tidak panik karena risiko penularan penyakit tersebut di wilayah kota disebut sangat rendah.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Inke Nadia Diniyanti Lubis mengungkapkan bahwa risiko penularan penyakit Malaria Knowlesi atau yang akrab dikenal sebagai malaria monyet sangat rendah di daerah perkotaan.

Hal itu diungkapkan dr. Inke dalam media briefing “Mengenal Monkey Malaria” yang dilaksanakan secara daring. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa risiko penularan Malaria Knowlesi di perkotaan sangat rendah.

“Jadi, untuk di daerah perkotaan sebetulnya risikonya sangat rendah dikarenakan, tadi untuk di wilayah perkotaan meskipun keranya mungkin ada, dan monyet ini kan sebetulnya tidak kita obati, jadi sebagian besar monyet ini memang sudah terinfeksi, namun karena mereka sudah bolak-balik terpapar, mereka tidak mengalami gejala seperti pada manusia,” kata dr. Inke.

Terlebih, di perkotaan tidak terdapat jenis nyamuk Anopheles yang menjadi vektor atau pembawa parasit Plasmodium knowlesi yang menginfeksi monyet dan kemudian ditularkan kepada manusia.

