HOME WOMEN FOOD

Penderita Diabetes Enggak Boleh Makan Buah Sembarangan! Ini Alasannya

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |08:27 WIB
Penderita Diabetes Enggak Boleh Makan Buah Sembarangan! Ini Alasannya
Penderita Diabetes Enggak Boleh Makan Buah Sembarangan! Ini Alasannya (Foto: Freepik)
JAKARTA - Penderita diabetes ternyata tidak hanya perlu membatasi makanan manis atau minuman bergula, tetapi juga harus memperhatikan konsumsi buah-buahan tertentu. Pasalnya, beberapa jenis buah memiliki kandungan gula cukup tinggi yang dapat memengaruhi kadar gula darah jika dikonsumsi berlebihan.

Influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, menjelaskan bahwa penderita diabetes tetap boleh mengonsumsi buah, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi diabetes yang dialami, apakah terkontrol atau tidak.

“Jadi penderita diabetes itu tergantung status diabetesnya, terkontrol atau tidak. Kan dia penyakit yang memang bisanya dikontrol. Sembuh total itu sulit, tapi bisanya dikontrol,” ungkap dr. Tirta dalam unggahan video di kanal YouTube Tirta PengPengPeng.

Ia menyebut penderita diabetes perlu mengontrol seluruh asupan gula, bukan hanya dari makanan manis atau gula tambahan, tetapi juga dari sumber alami seperti buah-buahan.

“Nah, untuk orang-orang penderita diabetes, siapapun kalian yang nonton, itu harus mengontrol makanannya. Apa pun yang mengandung gula. Bahkan itu tepung, nasi, dan buah,” ujarnya.

Batas Konsumsi Gula

Menurut dr. Tirta, yang perlu diperhatikan bukan sekadar apakah gula tersebut alami atau tidak, melainkan jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh setiap hari.

Karena itu, konsumsi buah dengan kadar gula tinggi seperti durian dan semangka juga perlu dibatasi oleh penderita diabetes.

