Lady Gaga Dibayar Fantastis Meski Hanya Tampil 3 Menit di The Devil Wears Prada 2

JAKARTA – Kemunculan Lady Gaga dalam film The Devil Wears Prada 2 sukses mencuri perhatian publik, meski durasi penampilannya hanya sekitar tiga menit. Penampilan singkat tersebut bahkan disebut menjadi salah satu cameo paling mencolok dalam film yang kini tengah tayang di bioskop.

Kehadiran Gaga dalam film ini ternyata berawal dari hubungan dekatnya dengan Meryl Streep. Keduanya diketahui bertemu dalam acara SNL 50 pada Februari lalu dan langsung akrab.

Lady Gaga dikabarkan menerima bayaran fantastis mencapai 2,5 juta dolar AS atau sekitar Rp43 miliar hanya untuk penampilan cameo selama 3 menit di film The Devil Wears Prada 2. Penampilan singkat namun ikonik ini, di mana ia beradu akting dengan Meryl Streep, menjadi sorotan utama dalam sekuel yang tayang pada April 2026 tersebut.

Sutradara David Frankel mengungkapkan bahwa dirinya meminta bantuan Meryl Streep untuk menghubungi Gaga secara langsung.

“Saya menelepon Meryl, dan saya berkata, ‘Hei, bagaimana perasaanmu jika aku menghubungi teman barumu ini?’” ujar Frankel dilansir dari Variety.