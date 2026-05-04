HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral! Cardi B Joget dengan Lagu Pok Ame Ame dan Cit CitCuit Bareng Anaknya saat Live IG

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |09:04 WIB
Viral! Cardi B Joget dengan Lagu Pok Ame Ame dan Cit CitCuit Bareng Anaknya saat Live IG (Foto: Instagram)
JAKARTA - Viral Cardi B joget dengan lagu Pok Ame Ame dan Cit CitCuit bareng anaknya saat Live IG. Aksi penyanyi rap dunia ini sukses mencuri perhatian publik Indonesia setelah siaran langsung Instagram miliknya menampilkan momen tak biasa.

Dalam live tersebut, Cardi B terlihat memutar lagu-lagu anak Indonesia sebagai latar musik saat bermain bersama putrinya, Blossom Belle. Momen ini langsung ramai diperbincangkan karena jarang terjadi artis internasional menggunakan lagu anak dari Indonesia.

Dalam video yang beredar, Cardi B tampak menikmati irama sambil berjoget santai. Salah satu lagu yang diputar adalah “Pok Ame-Ame”, lagu anak legendaris yang dikenal sejak era 1970-an. Lagu ini memiliki lirik sederhana yang menggambarkan kedekatan dan kasih sayang dalam keluarga.

Tak berhenti di situ, ia juga memutar lagu “Cit Cit Cuit” yang populer pada era 1990-an. Lagu ini dikenal sebagai lagu edukatif anak yang mengenalkan suara hewan dengan cara yang menyenangkan.

Momen tersebut sontak menjadi viral di media sosial. Banyak warganet Indonesia merasa terhibur sekaligus terkejut melihat Cardi B akrab dengan lagu-lagu tersebut.

Komentar Netizen

