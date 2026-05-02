Susah Tidur meski Badan Lelah? Biji Pala Ternyata Bisa Bantu Atasi Insomnia Ringan

TIDUR nyenyak setelah seharian beraktivitas menjadi satu hal yang diinginkan oleh semua orang. Namun terkadang, ada saja kondisi di mana badan sudah lelah namun kamu masih sulit untuk tidur.

Konten kreator kesehatan sekaligus dokter umum, dr. Cecep Hermawan memberikan tips konsumsi biji pala agar kita bisa tertidur saat badan terasa sudah lelah.

1. Manfaat Biji Pala

Melalui unggahan video di akun instagramnya @cecephermawann, ia menjelaskan bahwa biji pala mengandung senyawa aktif yang mampu menenangkan sistem saraf dan membuat proses kantuk menuju tidur lebih cepat.

“Cobain deh biji pala ini. Di dalamnya ada senyawa Myristicin yang ngaktifin reseptor GABA di otak. Tugasnya bantu ngerem saraf yang tegang, jadi pikiran lebih tenang dan kita jadi gampang ngantuk,” ujar dr. Cecep, dikutip Minggu (3/5/2026).

Tidak hanya itu, biji pala juga mengandung senyawa Macelignan yang berperan penting dalam proses pemulihan sel-sel otak yang kelelahan setelah beraktivitas seharian. Menurutnya, jika sel otak pulih dengan baik saat tidur, kualitas istirahat akan meningkat secara signifikan.

“Kalau otaknya pulih, tidur makin pulas dan bangun-bangun badan terasa enteng,” tambah dia.