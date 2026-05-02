Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Susah Tidur meski Badan Lelah? Biji Pala Ternyata Bisa Bantu Atasi Insomnia Ringan

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |07:05 WIB
Susah Tidur meski Badan Lelah? Biji Pala Ternyata Bisa Bantu Atasi Insomnia Ringan
Biji pala bisa bantu atasi susah tidur. (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDUR nyenyak setelah seharian beraktivitas menjadi satu hal yang diinginkan oleh semua orang. Namun terkadang, ada saja kondisi di mana badan sudah lelah namun kamu masih sulit untuk tidur.

Konten kreator kesehatan sekaligus dokter umum, dr. Cecep Hermawan memberikan tips konsumsi biji pala agar kita bisa tertidur saat badan terasa sudah lelah.

Biji pala. (Foto: Mareefe/Pixabay)

1. Manfaat Biji Pala

Melalui unggahan video di akun instagramnya @cecephermawann, ia menjelaskan bahwa biji pala mengandung senyawa aktif yang mampu menenangkan sistem saraf dan membuat proses kantuk menuju tidur lebih cepat.

“Cobain deh biji pala ini. Di dalamnya ada senyawa Myristicin yang ngaktifin reseptor GABA di otak. Tugasnya bantu ngerem saraf yang tegang, jadi pikiran lebih tenang dan kita jadi gampang ngantuk,” ujar dr. Cecep, dikutip Minggu (3/5/2026).

Tidak hanya itu, biji pala juga mengandung senyawa Macelignan yang berperan penting dalam proses pemulihan sel-sel otak yang kelelahan setelah beraktivitas seharian. Menurutnya, jika sel otak pulih dengan baik saat tidur, kualitas istirahat akan meningkat secara signifikan.

“Kalau otaknya pulih, tidur makin pulas dan bangun-bangun badan terasa enteng,” tambah dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kesehatan Biji Pala tidur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/612/3211443/tidur-ZGg0_large.jpg
Tips Atasi Overthinking, Pakai Teknik Ini Biar Cepat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/482/3190745/kurang_tidur-unUR_large.jpg
Apa Benar Kurang Tidur Bikin Cepat Meninggal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/629/3174611/tidur-3rlX_large.jpg
Studi: Perempuan yang Tidur Kurang dari 5 Jam Tingkatkan Risiko Kematian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156908/tidur-b4L6_large.jpg
5 Kebiasaan yang Bantu Buat Tidur Lebih Nyenyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150226/tidur_cukup_jadi_obat_alami_dan_bentuk_self_love_paling_murah-hOpT_large.jpg
Tidur Cukup Jadi Obat Alami dan Bentuk Self Love Paling Murah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/612/2977213/waspada-kualitas-tidur-buruk-pengaruhi-kesehatan-mental-eeKXvh9V9C.jpg
Waspada! Kualitas Tidur Buruk Pengaruhi Kesehatan Mental
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement