Waka BGN Nanik S. Deyang Raih Penghargaan Woman of Inspiration

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang meraih penghargaan dalam Woman's of Inspiration Award tahun 2026. Nanik menjadi salah satu tokoh wanita Indonesia yang inspiratif.

Piala penghargaan diserahkan secara langsung oleh Vice President Director& CFO iNews, Ruby Panjaitan. Dalam penghargaan ini, Nanik dinilai berperan dalam mendorong program pemenuhan gizi masyarakat lewat MBG dengan tata kelola yang bersih.

Selain itu, Nanik juga dinilai konsisten mengawal isu kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan turut terlibat dalam program penanganan kemiskinan.

Nanik mengaku merasa kaget mendapatkan penghargaan ini. Pasalnya, ia merasa baru sebentar dalam berkontribusi bagi bangsa dan negara.

"Pertama tentu saya ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga kesehatan serta waktu di mana saya bisa berbuat untuk negeri ini," kata Nanik dalam sambutannya, Kamis (30/4/2026).