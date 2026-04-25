HOME WOMEN LIFE

5 Alasan Kenapa Wanita Mandiri Sulit Dapat Pasangan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |08:06 WIB
JAKARTA – Perempuan mandiri kerap dianggap lebih sulit mendapatkan pasangan. Namun, anggapan ini tidak selalu berarti hal negatif. Dalam banyak kasus, sikap mandiri justru membuat seseorang lebih selektif dan berhati-hati dalam membangun hubungan.

Berikut beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kondisi tersebut:

1. Terbiasa Mengandalkan Diri Sendiri
Perempuan mandiri cenderung langsung mencari solusi saat menghadapi masalah tanpa melibatkan orang lain. Kebiasaan ini membuat mereka jarang membuka ruang bagi orang lain untuk ikut berperan dalam hidupnya.

2. Enggan Merepotkan Orang Lain
Karena terbiasa menyelesaikan segala hal sendiri, mereka sering merasa tidak perlu meminta bantuan. Padahal, dalam hubungan, keterlibatan dua pihak menjadi hal penting untuk membangun kedekatan.

3. Memiliki Standar yang Tinggi
Sebagian perempuan mandiri dikenal memiliki ekspektasi yang jelas terhadap pasangan. Standar ini bukan tanpa alasan, melainkan hasil dari pengalaman dan pemahaman diri. Namun, hal ini juga bisa membuat proses menemukan pasangan menjadi lebih lama.

4. Merasa Sudah Utuh Tanpa Pasangan
Bagi banyak perempuan mandiri, kebahagiaan tidak selalu bergantung pada hubungan romantis. Mereka sudah merasa cukup dengan diri sendiri, sehingga tidak menjadikan pasangan sebagai kebutuhan utama.

5. Teguh pada Prinsip
Sikap tegas dan berpegang pada prinsip terkadang membuat mereka sulit berkompromi. Dalam hubungan, kemampuan untuk saling menyesuaikan menjadi faktor penting agar relasi dapat berjalan seimbang.

Pada akhirnya, menjadi mandiri bukanlah hambatan untuk menjalin hubungan. Justru, hal tersebut dapat menjadi modal untuk membangun relasi yang lebih sehat, selama tetap diimbangi dengan keterbukaan dan komunikasi yang baik.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/612/3160061/wanita_karier-r1bx_large.jpg
Frugal Living: Gaya Hidup Hemat ala Wanita Karier yang Tetap Stylish dan Cerdas Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144819/apakah_buruk_jika_mengambil_jeda_karier_tidak_asalkan_kamu_perhatikan_hal_berikut_ini-4bp9_large.jpg
Apakah Buruk jika Mengambil Jeda Karier? Tidak, Asalkan Kamu Perhatikan Hal Berikut Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/612/3144797/yuk_mengenal_bentuk_working_mom_shaming_dan_tips_menghadapinya-6F5q_large.jpg
Yuk Mengenal Bentuk Working-Mom Shaming dan Tips Menghadapinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/21/612/2834359/wanita-karier-wajib-baca-ini-4-strategi-jitu-bekerja-di-lingkungan-mayoritas-pria-s4SIm2pVfd.jpg
Wanita Karier Wajib Baca, Ini 4 Strategi Jitu Bekerja di Lingkungan Mayoritas Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/27/612/2477797/cerita-febriani-kurir-perempuan-yang-kerap-direndahkan-sekarang-bisa-beli-mobil-f5wfxgaJdW.jpg
Cerita Febriani Kurir Perempuan yang Kerap Direndahkan, Sekarang Bisa Beli Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/04/08/612/2391565/perempuan-harus-bisa-maju-jadi-pemimpin-di-tempat-kerja-yylloepvxj.jpg
Perempuan Harus Bisa Maju Jadi Pemimpin di Tempat Kerja
