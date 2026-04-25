Road to Pagelaran Sabang Merauke 2026 Libatkan Generasi Muda dari Seluruh Indonesia

JAKARTA — Pagelaran Sabang Merauke - Hanya Indonesia Yang Punya kembali menghadirkan rangkaian kegiatan di tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas keterlibatan generasi muda dalam ruang kreatif berbasis budaya. Diselenggarakan oleh iForte, inisiatif ini tidak hanya berfokus pada pertunjukan, tetapi juga pada proses yang membuka partisipasi talenta dari berbagai daerah di Indonesia.

Sejak pertama kali digelar pada 2022, Pagelaran Sabang Merauke terus berkembang, tidak hanya dari sisi skala, tetapi juga dari cara keterlibatan publik dibangun. Antusiasme yang semakin tinggi menunjukkan bahwa generasi muda memiliki ketertarikan yang kuat terhadap budaya, selama diberikan ruang yang relevan untuk mengekspresikannya.

Menuju pertunjukan utama tahun ini, semangat budaya sudah mulai digaungkan sejak akhir 2025 melalui acara iForte National Dance Competition “Inspirasi Diri” dan “The Audition” Pagelaran Sabang Merauke. Puncaknya akan hadir dalam rangkaian Road to Pagelaran Sabang Merauke yang berlangsung pada 25–26 April 2026.

Selama dua hari tersebut, masyarakat dapat menikmati tiga kegiatan utama yang terbuka untuk publik: Grand Final iForte National Dance Competition “Inspirasi Diri”, dan Grand Final “The Audition” Pagelaran Sabang Merauke, dan Parade “Inspirasi Diri”.

Ketiga format ini dirancang sebagai entry point yang berbeda, sehingga semakin banyak generasi muda dapat terlibat, baik sebagai penari, kreator, maupun bagian dari ruang publik yang merayakan budaya. Melalui rangkaian ini, peserta tidak hanya tampil, tetapi juga menjalani proses yang mencakup latihan, kompetisi, kolaborasi, hingga interaksi lintas daerah.

Dalam acara konferensi pers Road to Pagelaran Sabang Merauke - Hanya Indonesia yang Punya 2026, yang digelar pada Jumat (25/4/2026) di Main Atrium, Grand Indonesia East Mall, President Director and CEO iForte, Aming Santoso mengatakan, "Dengan melihat besarnya minat generasi muda terhadap budaya Indonesia yang perlu difasilitasi melalui wadah yang tepat."

Ia menambahkan bahwa penting untuk mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar semakin mengenal, mencintai, dan merasa memiliki budaya Indonesia.