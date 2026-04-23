HOME WOMEN LIFE

Heboh, Artis Cantik Anna Hathaway Ucap Insha Allah saat Wawancara

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |06:10 WIB
JAKARTA - Aktris Anne Hathaway kembali menjadi perbincangan publik, bukan hanya karena proyek terbarunya, tetapi juga pernyataan singkat yang ia ucapkan dalam sebuah wawancara.

Dalam sesi wawancara bersama People Magazine, Hathaway berbicara tentang kehidupannya yang kini memasuki usia 40-an. Ia membagikan pandangannya mengenai proses bertambahnya usia, perubahan perspektif, serta perjalanan panjangnya di industri hiburan selama lebih dari dua dekade.

Menurutnya, seiring waktu ia mulai lebih menghargai ketenangan dan menjalani hidup dengan rasa ingin tahu yang lebih besar, dibandingkan rasa cemas seperti sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hathaway juga mengungkapkan harapan sederhana untuk masa depannya. Ia berharap dapat menjalani hidup yang panjang dan sehat, sembari menambahkan ungkapan “Insya Allah”.

Penggunaan frasa tersebut, yang berarti “jika Allah menghendaki”, langsung menarik perhatian warganet. Cuplikan wawancara itu pun cepat menyebar di berbagai platform media sosial, termasuk X.

Sejumlah pengguna mengaku terkejut mendengar Hathaway menggunakan istilah yang umum dalam budaya Islam tersebut. Beberapa bahkan menilai pelafalannya cukup fasih, sehingga memicu beragam reaksi, mulai dari heran hingga kagum.

Perbincangan ini pun menunjukkan bagaimana satu ungkapan sederhana dalam wawancara dapat memicu perhatian luas, terutama ketika melibatkan perbedaan budaya dan bahasa di ruang publik global.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

