Heboh Didesak Rujuk dengan Jule, Na Daehoon: Picu Trauma Lama

JAKARTA - Mantan suami influencer Julia Prastini alias Jule, Na Daehoon, angkat bicara menanggapi komentar warganet yang kerap memintanya rujuk. Melalui kanal broadcast Instagram pribadinya, Daehoon menegaskan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang diambil secara emosional atau sembarangan.

“Perceraian itu bukan keputusan yang gampang, dan jelas bukan keputusan yang dibuat karena emosi sesaat,” tulisnya.

Ia juga menekankan bahwa dirinya tidak ingin membuka kembali konflik masa lalu, termasuk soal siapa yang salah dalam rumah tangganya.

“Aku nggak mau mengadu domba, dan aku juga nggak mau mengungkit siapa yang salah di masa lalu,” lanjutnya.

Namun, Daehoon mengakui bahwa komentar yang menyuruhnya kembali dengan mantan istri justru berdampak pada kondisi emosionalnya. Ia merasa hal tersebut membuka kembali luka lama yang pernah ia rasakan.