HOME WOMEN LIFE

Viral! Band The Strokes Jadi Sorotan Dunia Usai Tampilkan Dukungan untuk Palestina di Coachella 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |18:21 WIB
JAKARTA – Penampilan band asal Amerika Serikat, The Strokes, di panggung Coachella 2026 viral dan menjadi sorotan global setelah mereka menyampaikan pesan politik dalam aksi panggungnya.

Dalam penampilan tersebut, band ini menampilkan visual berupa montase sejumlah tokoh dunia yang kematian atau penggulingannya dikaitkan baik secara terbukti maupun dugaan dengan intervensi asing, termasuk oleh badan intelijen Amerika Serikat.

Melansir The Guardian, Montase tersebut ditayangkan saat vokalis Julian Casablancas membawakan lagu Oblivius (2016). Dalam visual yang ditampilkan, muncul sejumlah tokoh seperti Patrice Lumumba, Jacobo Árbenz, hingga Salvador Allende.

Beberapa tokoh lain yang ditampilkan termasuk Mohammad Mosaddegh dan Martin Luther King Jr., meski dalam sejumlah kasus keterlibatan pemerintah Amerika Serikat masih menjadi perdebatan dan tidak seluruhnya terbukti secara hukum.

Di bagian akhir, visual tersebut juga menampilkan isu konflik di Timur Tengah, termasuk kondisi di Iran dan Palestina, yang memicu beragam respons dari publik.

