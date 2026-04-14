Denise Chariesta Liburan ke Turki, Netizen Ungkit Masa Lalu Open Donasi untuk Biaya Lahiran

JAKARTA - Buntut dari gaya parentingnya yang dinilai tak tegas, Denise Chariesta dan putranya, Jaden, kini menjadi perbincangan warganet. Apalagi, warganet merasa geram melihat beberapa video di media sosial yang menunjukkan putra Denise merusak berbagai barang di tempat umum.

Namun, Denise tampaknya tak peduli dengan hujatan maupun kritik yang membangun. Ia justru menyindir balik netizen dan merasa warganet tak perlu pusing memikirkannya yang saat ini memiliki banyak uang.

Sikap Denise dinilai terlalu sombong dan warganet pun kembali mengungkit masa lalu. Warganet mengungkit kontroversi lama soal donasi biaya persalinan yang pernah ia buka saat mengandung putranya tersebut.

Di mana saat itu, Denise diketahui hamil tanpa adanya sosok seorang suami. Ayah dari putranya pun enggan bertanggung jawab hingga Denise harus menanggung biaya persalinan sendiri.

Ia akhirnya membuka donasi untuk orang-orang yang ingin membantunya dalam membayar biaya persalinan. Namun, warganet merasa saat ini Denise telah melupakan bantuan dari warganet ketika ia merasa terpuruk.

Denise dinilai kembali ke tabiat aslinya yang sering memamerkan kekayaan. Terlebih, baru-baru ini Denise menyindir warganet lewat unggahan di Threads saat hendak berlibur ke Turki.

“Yang diparodiin lagi keliling dunia. Yang bikin parodi uda kemana aja gaes?” tulis Denise.