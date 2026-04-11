Durasi Normal Berhubungan Badan, Berapa Menit yang Ideal?

JAKARTA - Durasi normal berhubungan badan, berapa menit yang ideal? Pertanyaan ini sering muncul dan kerap menimbulkan salah kaprah mengenai hubungan intim.

Banyak yang masih mengira semakin lama durasinya, maka semakin baik kualitasnya. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Dokter spesialis andrologi, dr. Nur Hafiz Ramadhona, Sp.And, menjelaskan bahwa durasi berhubungan intim itu dihitung ketika memasuki vagina.

"Jadi kita ngomong normal itu kita bisa menilai dari sejak masuk vagina," paparnya dalam Podcast on V yang tayang di YouTube Okezone Vibes.

Sementara itu, pemanasan atau yang sering disebut foreplay tidak masuk dalam hitungan. Adapun tujuan foreplay dalam sebuah hubungan bukan sekadar “pemanasan”, tetapi membantu membangun kenyamanan, kedekatan emosional, serta kesiapan fisik kedua pasangan.

"Nah dianggap normal itu ketika masuk vagina lalu keluar masuk, keluar masuk tanpa henti selama 2 menit itu dianggap normal," paparnya.