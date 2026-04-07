3 Alasan Minum Air Putih di Pagi Hari Baik untuk Kesehatan Ginjal

3 Alasan Minum Air Putih di Pagi Hari Baik untuk Kesehatan Ginjal (Foto: Freepik)

JAKARTA - Banyak orang memulai hari dengan kopi atau teh. Namun, ada satu minuman sederhana yang justru dinilai paling baik untuk kesehatan ginjal di pagi hari, yaitu air putih.

Para ahli gizi mengatakan bahwa air putih menjadi pilihan terbaik untuk membantu ginjal bekerja optimal sejak pagi. Hal ini karena ginjal memiliki peran penting dalam menyaring darah, membuang limbah, hingga menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh.

Setelah tubuh tidak mendapat asupan cairan selama berjam-jam saat tidur, minum air di pagi hari dapat membantu mengaktifkan kembali fungsi ginjal.

Berikut ini adalah sederet manfaat meminum air putih di pagi hari:

1. Membantu Mengencerkan Limbah dalam Tubuh

Setelah semalaman tanpa cairan, tubuh cenderung mengalami dehidrasi ringan. Minum air di pagi hari membantu mengencerkan zat sisa dalam tubuh sehingga ginjal lebih mudah menyaring dan membuangnya melalui urin.

2. Menjaga Tubuh Tetap Terhidrasi

Hidrasi menjadi kunci utama kesehatan ginjal. Ketika tubuh kekurangan cairan, ginjal tidak dapat bekerja secara optimal dan bahkan bisa mengalami kerusakan jika terjadi dalam jangka panjang. Dehidrasi juga dapat memicu pembentukan batu ginjal serta meningkatkan tekanan darah akibat respons hormonal tubuh.