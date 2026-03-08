Rahasia Kurangi Rasa Lapar, Jangan Tutup Sahur dengan Air Putih!

Rahasia Kurangi Rasa Lapar, Jangan Tutup Sahur dengan Air Putih! (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) membagikan tips sederhana agar masyarakat bisa merasa kenyang lebih lama saat menjalani puasa.

Dia menyarankan agar menu sahur tidak hanya ditutup dengan air putih. Tetapi juga ditambahkan segelas susu putih tanpa tambahan gula.

Menurutnya, kebiasaan banyak orang yang hanya minum air putih saat sahur sebaiknya mulai diubah. Menambahkan susu dinilai bisa membantu tubuh bertahan lebih lama selama berpuasa di siang hari.

“Siapa yang ritual sahurnya ditutup cuma dengan minum air putih saja? Mulai besok coba ditambahkan satu jenis minuman wajib ini, yaitu susu,” kata Menteri BGS dalam akun Instragramnya, dikutip Minggu (8/3/2026).

Dia menekankan bahwa susu yang diminum sebaiknya merupakan susu putih 100 persen fresh milk dan tidak memiliki tambahan rasa maupun gula.

“Bukan sembarang susu. Pastikan pilih susu putih 100 persen fresh milk dan yang plain alias tanpa tambahan rasa atau gula,” ujarnya.