5 Buah yang Cocok untuk Sarapan Sehat dan Praktis

JAKARTA - Memulai hari dengan sarapan bukan sekadar rutinitas, tetapi juga langkah penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Setelah berjam-jam beristirahat saat tidur, tubuh membutuhkan asupan nutrisi yang tepat untuk mengembalikan energi, meningkatkan fokus, dan mendukung metabolisme agar bekerja optimal.

Sayangnya, banyak orang melewatkan sarapan karena alasan waktu yang terbatas atau tidak sempat menyiapkan makanan. Padahal, sarapan tidak selalu harus rumit atau memakan waktu lama.

Salah satu solusi praktis dan menyehatkan adalah mengonsumsi buah-buahan di pagi hari. Buah tidak hanya mudah disiapkan, tetapi juga kaya akan vitamin, mineral, serat, serta antioksidan yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh.

Selain itu, kandungan gula alami dalam buah mampu memberikan energi secara cepat tanpa membuat tubuh terasa “berat” seperti makanan tinggi lemak. Tak heran jika buah sering direkomendasikan sebagai menu sarapan ringan yang tetap bernutrisi.

Berikut lima buah yang cocok dijadikan menu sarapan:

1. Pisang

Pisang menjadi pilihan favorit untuk sarapan karena mengandung karbohidrat kompleks yang mampu memberikan energi secara bertahap. Selain itu, pisang juga kaya kalium yang baik untuk kesehatan jantung dan otot. Anda bisa mengonsumsinya langsung atau mencampurnya ke dalam oatmeal.