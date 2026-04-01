HOME WOMEN LIFE

10 Ucapan Selamat Jumat Agung 2026 yang Penuh Makna dan Doa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |18:19 WIB
JAKARTA - 10 Ucapan Selamat Jumat Agung 2026 yang Penuh Makna dan Doa. Umat Kristiani bisa membagikannya kepada teman hingga keluarga atau menjadikannya caption untuk postingan media sosial.

Jumat Agung menjadi momen penting bagi umat Kristiani dalam memperingati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Pada peringatan ini, mereka berdoa dan merenung untuk merasakan kasih Tuhan, sekaligus mengingat pentingnya pengorbanan yang dilakukan guna menebus dosa-dosa umat manusia.

Melalui Jumat Agung yang sarat makna ini, umat Kristiani juga biasa berbagi pesan berisi ucapan kepada teman, keluarga, atau kerabat tercinta. Tak hanya dalam bahasa Indonesia, kata-katanya bisa disampaikan dalam bahasa Inggris. Berikut beberapa contohnya.

10 Ucapan Selamat Jumat Agung 2026

  1. Selamat Jumat Agung! Semoga Tuhan mengubah momen ini menjadi awal yang membahagiakan dalam hidup Anda. Semoga Tuhan mengisi hidup Anda dengan kebaikan di hari suci ini.
  2. Selamat Jumat Agung! Semoga kita semua diberkati dengan kebaikan Jumat Agung di hari yang penuh keberuntungan ini dan seterusnya.
  3. Semoga pengorbanan Yesus Kristus bisa menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan cinta, kerendahan hati, dan iman.
  4. Mari luangkan waktu untuk merenung dan bersyukur atas kasih Kristus yang luar biasa. Selamat Jumat Agung!
  5. Selamat Jumat Agung. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita.
  6. Selamat Jumat Agung 2026! Kita bisa mengawalinya dengan berpuasa dan berdoa di hari Jumat Agung ini.
  7. Hari ini kita merenungkan pengorbanan tertinggi dan cinta terbesar yang pernah ditunjukkan. Selamat Jumat Agung!
  8. Semoga kegelapan berubah menjadi terang, dan setiap akhir yang menyedihkan mekar menjadi awal yang indah. Semoga Jumat Agungmu penuh kedamaian.
  9. Di hari Jumat Agung ini, mari kita angkat hati kita dalam rasa syukur dan memohon berkat-Nya bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk setiap hari yang akan datang. Selamat Jumat Agung yang penuh makna.
  10. Selamat Jumat Agung untukmu dan keluargamu. Semoga Yang Maha Kuasa melimpahkan cinta abadi, anugerah yang berkelimpahan, kekayaan sejati, dan persahabatan.

Demikian ulasan mengenai 10 ucapan selamat Hari Jumat Agung 2026 yang bisa dipakai untuk berbagai ucapan hingga caption postingan media sosial. Semoga bermanfaat.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210458//jumat_agung-h1DV_large.jpg
Sesi Terakhir Ibadah Jumat Agung di Katedral Penuh Kekhusyukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210449//paskah-qALp_large.jpg
Jemaat Padati GPIB Immanuel Jakarta saat Ibadah Jumat Agung, Lalin Sekitar Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210381//jalan_salib_kreatif_di_gereja_katedral_jakarta-irAu_large.jpg
Lux in Nihilo, Jalan Salib di Gereja Katedral Jakarta Hadirkan Momen Refleksi Penuh Makna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/612/3210184//paskah-ujN7_large.png
10 Ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 yang Penuh Makna dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/338/3131926//ibadah_jumat_agung_di_gereja_katedral-ula8_large.jpg
Ibadah Jumat Agung di Gereja Katedral Dilaksanakan Tiga Sesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/612/3131867//20_ucapan_selamat_hari_paskah_2025_dalam_bahasa_inggris-a1xl_large.png
20 Ucapan Selamat Hari Paskah 2025 dalam Bahasa Inggris, Cocok untuk Status di Sosmed
