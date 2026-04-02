HOME WOMEN LIFE

10 Ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 yang Penuh Makna dan Doa

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |11:08 WIB
10 Ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 yang Penuh Makna dan Doa
JAKARTA - 10 Ucapan Selamat Hari Raya Paskah 2026 yang Penuh Makna dan Doa. Hari Paskah 2026 diperingati oleh umat Kristiani pada Minggu, 5 April 2026.

Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, simbol kemenangan atas dosa dan harapan baru bagi umat manusia. Berikut 10 ucapan Selamat Hari Paskah 2026 yang penuh makna dan doa, cocok untuk dibagikan ke keluarga, teman, atau media sosial, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (2/4/2026).

  1. Semoga kebangkitan Kristus membawa cahaya dan kedamaian ke dalam hati dan keluarga kita. Selamat Paskah.
  2. Seperti Kristus yang bangkit, semoga kita juga menemukan kekuatan untuk bangkit dari kesulitan. Selamat Paskah.
  3. Semoga kebangkitan Kristus membawa cahaya ke dalam kegelapan hidupmu, memberikan kedamaian di tengah kekacauan, dan harapan dalam setiap kesedihan. Selamat Paskah.
  4. Di hari Paskah ini, doaku agar cinta dan pengorbanan Yesus menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang. Selamat Paskah.
  5. Paskah adalah pengingat bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Semoga perayaan ini membawa kebahagiaan dan kebaruan dalam hidupmu. Selamat Paskah.
  6. Hari ini, marilah kita merenung dan berterima kasih atas anugerah dan kasih sayang yang tak terhingga. Semoga Paskah membawa kedamaian dan kegembiraan ke dalam hatimu. Selamat Paskah.
  7. Paskah bukan hanya tentang salib, tapi juga tentang harapan. Selamat merayakan kasih yang tak berkesudahan!
  8. Selamat Hari Paskah! Semoga kasih Tuhan semakin mempererat cinta dan kedamaian dalam keluargamu.
  9. Kebangkitan-Nya adalah alasan kita bersyukur. Selamat merayakan Paskah!
  10. Kristus hidup, dan begitu juga pengharapan kita. Have a blessed Easter!

