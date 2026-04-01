Sakit Bareng Istri Selama Dua Bulan, Marshel Widianto: Kita Ngobrol dari Hati ke Hati

JAKARTA - Marshel Widianto menceritakan momen unik sekaligus mengharukan bersama sang istri, Cesen. Betapa tidak, keduanya sempat jatuh sakit selama dua bulan.

Namun, Marshel menilai ada hikmah di balik musibah yang dialaminya bersama sang istri.

Ia justru menganggap momen tersebut sebagai waktu paling berkualitas bagi hubungan mereka.

"Memang benar-benar golden time ketika gue ngobrol sama istri gue di rumah sakit, memang benar-benar staycation-nya enak banget. Jadi memang ngobrol dari hati ke hati," tutur Marshel Widianto di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Marshel merasa bahwa suasana di rumah sakit justru menutup celah mereka untuk bertengkar, sehingga komunikasi terjalin lebih lembut.

"Kan nggak ada yang marah karena kalau marah kan ketarik infus, jadi nggak bisa. Jadi memang benar-benar nikmat gitu ngobrolnya," ucap Marshel.