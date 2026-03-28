HOME WOMEN MOM AND KIDS

Pembatasan Akun Medsos Anak Mulai Berlaku Hari Ini, Meutya Hafid: Tidak Boleh Ada Kompromi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |11:40 WIB
Pembatasan Akun Medsos Anak Mulai Berlaku Hari Ini, Meutya Hafid: Tidak Boleh Ada Kompromi
Pembatasan Akun Medsos Anak Mulai Berlaku Hari Ini, Meutya Hafid: Tidak Boleh Ada Kompromi (Foto: Komdigi)
JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi sikap kooperatif yang ditunjukkan platform digital X dan Bigo Live dalam memenuhi kewajiban Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital.

Langkah kedua platform tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan konkret yang tidak hanya berhenti pada komitmen, tetapi telah diwujudkan melalui penyesuaian sistem dan kebijakan secara nyata.

Platform X telah menetapkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun yang tercantum dalam laman pusat bantuan. Selain itu, X juga berkomitmen memulai proses identifikasi serta penonaktifan akun pengguna di bawah usia mulai 28 Maret 2026.

Sementara itu, Bigo Live telah menyesuaikan batas usia minimum menjadi 18 tahun yang tercantum dalam perjanjian pengguna dan kebijakan privasi. Platform ini juga memperkuat sistem perlindungan melalui moderasi berlapis yang menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk menindak akun di bawah umur.

