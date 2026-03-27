HOME WOMEN LIFE

Viral! Bocah 7 Tahun Jadi Pembalap Reli Termuda, Sudah Balapan Sejak Usia 1 Tahun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |14:52 WIB
Viral! Bocah 7 Tahun Jadi Pembalap Reli Termuda, Sudah Balapan Sejak Usia 1 Tahun (Foto: SCMP)
JAKARTA – Seorang bocah asal Tiongkok mendadak viral setelah diketahui menjadi pembalap reli profesional di usia yang sangat muda. Bocah bernama Shao Ziyan ini bahkan sudah mulai mengenal dunia balap sejak masih balita.

Berasal dari Wenzhou, Zhejiang, Shao Ziyan disebut telah menunjukkan minat besar pada balap mobil sejak usia satu tahun. Ia mulai berlatih menggunakan simulator balap di rumah, yang kemudian dikembangkan sendiri oleh ayahnya agar sesuai dengan ukuran tubuhnya.

Melihat bakat sang anak, ayahnya kemudian membelikan go-kart listrik. Namun, di usia dua tahun, Shao sudah merasa kendaraan tersebut terlalu lambat. Tak lama, ia pun mulai menggunakan go-kart berbahan bakar dan mengikuti pelatihan profesional.

Melansir SCMP, Kemampuannya terus berkembang pesat. Di usia empat tahun, Shao sudah mampu menembus peringkat 30 dunia dalam permainan simulator balap prestasi yang bahkan jauh melampaui ayahnya sendiri.

Tak hanya itu, ia juga mulai menjajal mobil reli sungguhan dan bahkan sempat berlatih mengemudi di lintasan es selama 40 hari. Pada usia lima tahun, Shao resmi mendapatkan sertifikasi dari Federasi Olahraga Otomotif dan Sepeda Motor Tiongkok, menjadikannya pembalap reli profesional termuda.

