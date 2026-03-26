Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kapan Lebaran Ketupat 2026? Ini Jadwal dan Asal-usulnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |18:22 WIB
Kapan Lebaran Ketupat 2026? Ini Jadwal dan Asal-usulnya
Kapan Lebaran Ketupat 2026? Ini Jadwal dan Asal-usulnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapan Lebaran Ketupat 2026? Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, Lebaran Ketupat atau tradisi Kupatan pada tahun 2026 jatuh pada awal bulan Syawal, tepatnya tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal).

Lebaran Ketupat berawal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang mengaitkan ketupat sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan puasa enam hari di bulan Syawal. Tradisi ini berkembang sejak abad ke-19, ketika para pedagang dan petani memperbanyak produksi ketupat sebagai bentuk sedekah kepada tetangga. Lebaran Ketupat bukan sekadar penyajian makanan, melainkan wujud konkret nilai solidaritas, gotong royong, dan penghormatan terhadap ajaran Islam yang menekankan berbagi.

Asal Usul Lebaran Ketupat

Berbagai kegiatan biasanya dilakukan dalam perayaan Lebaran Ketupat, di antaranya:

  • Silaturahmi ke rumah tetangga dengan membawa ketupat yang baru matang
  • Pengajian bersama yang membahas keutamaan puasa Syawal dan nilai kebersamaan
  • Kenduri bersama di lapangan terbuka yang dilengkapi panggung musik tradisional dan tari Jaipong
  • Distribusi ketupat gratis bagi warga kurang mampu sebagai bentuk berbagi
  • Doa bersama di masjid sebagai penutup rangkaian ibadah bulan Syawal

Beberapa wilayah bahkan menambahkan unsur kreatif seperti lomba memasak ketupat, pameran kerajinan tangan, serta lomba foto bertema kebersamaan Lebaran. Kegiatan ini biasanya dipandu oleh panitia setempat dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dampak Sosial dan Budaya

Perayaan Lebaran Ketupat memberikan dampak positif yang luas. Pertama, tradisi ini memperkuat identitas budaya Jawa, terutama di kalangan generasi muda yang tinggal di perkotaan. Kedua, kegiatan berbagi ketupat meningkatkan solidaritas sosial, khususnya bagi masyarakat yang masih merasakan tekanan ekonomi pasca Ramadan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement