JAKARTA - Kapan Lebaran Ketupat 2026? Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, Lebaran Ketupat atau tradisi Kupatan pada tahun 2026 jatuh pada awal bulan Syawal, tepatnya tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal).
Lebaran Ketupat berawal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang mengaitkan ketupat sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan puasa enam hari di bulan Syawal. Tradisi ini berkembang sejak abad ke-19, ketika para pedagang dan petani memperbanyak produksi ketupat sebagai bentuk sedekah kepada tetangga. Lebaran Ketupat bukan sekadar penyajian makanan, melainkan wujud konkret nilai solidaritas, gotong royong, dan penghormatan terhadap ajaran Islam yang menekankan berbagi.
Berbagai kegiatan biasanya dilakukan dalam perayaan Lebaran Ketupat, di antaranya:
Beberapa wilayah bahkan menambahkan unsur kreatif seperti lomba memasak ketupat, pameran kerajinan tangan, serta lomba foto bertema kebersamaan Lebaran. Kegiatan ini biasanya dipandu oleh panitia setempat dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Perayaan Lebaran Ketupat memberikan dampak positif yang luas. Pertama, tradisi ini memperkuat identitas budaya Jawa, terutama di kalangan generasi muda yang tinggal di perkotaan. Kedua, kegiatan berbagi ketupat meningkatkan solidaritas sosial, khususnya bagi masyarakat yang masih merasakan tekanan ekonomi pasca Ramadan.