Kapan Lebaran Ketupat 2026? Ini Jadwal dan Asal-usulnya

JAKARTA - Kapan Lebaran Ketupat 2026? Berdasarkan perhitungan kalender Hijriah, Lebaran Ketupat atau tradisi Kupatan pada tahun 2026 jatuh pada awal bulan Syawal, tepatnya tujuh hari setelah Hari Raya Idul Fitri (1 Syawal).

Lebaran Ketupat berawal dari kebiasaan masyarakat Jawa yang mengaitkan ketupat sebagai simbol rasa syukur setelah menunaikan puasa enam hari di bulan Syawal. Tradisi ini berkembang sejak abad ke-19, ketika para pedagang dan petani memperbanyak produksi ketupat sebagai bentuk sedekah kepada tetangga. Lebaran Ketupat bukan sekadar penyajian makanan, melainkan wujud konkret nilai solidaritas, gotong royong, dan penghormatan terhadap ajaran Islam yang menekankan berbagi.

Asal Usul Lebaran Ketupat

Berbagai kegiatan biasanya dilakukan dalam perayaan Lebaran Ketupat, di antaranya:

Silaturahmi ke rumah tetangga dengan membawa ketupat yang baru matang

Pengajian bersama yang membahas keutamaan puasa Syawal dan nilai kebersamaan

Kenduri bersama di lapangan terbuka yang dilengkapi panggung musik tradisional dan tari Jaipong

Distribusi ketupat gratis bagi warga kurang mampu sebagai bentuk berbagi

Doa bersama di masjid sebagai penutup rangkaian ibadah bulan Syawal

Beberapa wilayah bahkan menambahkan unsur kreatif seperti lomba memasak ketupat, pameran kerajinan tangan, serta lomba foto bertema kebersamaan Lebaran. Kegiatan ini biasanya dipandu oleh panitia setempat dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dampak Sosial dan Budaya

Perayaan Lebaran Ketupat memberikan dampak positif yang luas. Pertama, tradisi ini memperkuat identitas budaya Jawa, terutama di kalangan generasi muda yang tinggal di perkotaan. Kedua, kegiatan berbagi ketupat meningkatkan solidaritas sosial, khususnya bagi masyarakat yang masih merasakan tekanan ekonomi pasca Ramadan.