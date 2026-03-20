Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Cocok untuk Dibagikan ke Orang Tersayang

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |07:42 WIB
10 Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Cocok untuk Dibagikan ke Orang Tersayang
10 Ucapan Hari Raya Idul Fitri, Cocok untuk Dibagikan ke Orang Tersayang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA Hari Raya Idul Fitri menjadi momen spesial bagi umat Muslim untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan dengan keluarga maupun kerabat. Selain bersilaturahmi secara langsung, mengirimkan ucapan Lebaran juga menjadi cara sederhana untuk menjaga kedekatan, terutama di era digital.

Ucapan Idul Fitri tak sekadar formalitas, tetapi juga bisa menjadi doa dan harapan baik bagi penerimanya. Jika Anda masih bingung merangkai kata, berikut beberapa inspirasi ucapan yang penuh makna dan bisa dibagikan saat Lebaran:

Ucapan Idul Fitri Penuh Makna

  1. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai setiap langkah Anda.
  2. Di hari yang suci ini, semoga hati dipenuhi kedamaian, cinta, dan kehangatan bersama orang-orang terkasih.
  3. Selamat Lebaran! Semoga kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan selalu hadir dalam kehidupan Anda.
  4. Semoga hari kemenangan ini membawa ketenangan hati serta limpahan rezeki yang berkah.
  5. Di momen yang penuh rahmat ini, semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang-Nya.
  6. Selamat Idul Fitri, semoga setiap doa yang dipanjatkan mendapat jawaban terbaik dari-Nya.
  7. Lebaran adalah waktu untuk kembali berkumpul, berbagi tawa, dan menciptakan kenangan indah bersama keluarga.
  8. Kebahagiaan sederhana di Hari Raya adalah bisa berkumpul dan saling memaafkan dengan tulus.
  9. Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga momen refleksi diri dan rasa syukur atas segala nikmat.
  10. Semoga semangat Idul Fitri membawa harapan baru, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup Anda.

Mengirimkan ucapan sederhana namun tulus bisa memberikan kesan mendalam bagi orang yang menerimanya. Jadi, jangan ragu untuk berbagi pesan penuh makna di hari yang penuh berkah ini.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement