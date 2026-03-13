Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Ucapan Idul Fitri 2026 yang Cocok untuk WhatsApp

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |12:33 WIB
10 Ucapan Idul Fitri 2026 yang Cocok untuk WhatsApp
10 Ucapan Idul Fitri 2026 yang Cocok untuk WhatsApp (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - 10 Ucapan Idul Fitri 2026 yang Cocok untuk WhatsApp. Hari Raya Idul Fitri identik dengan saling memaafkan. Melalui ucapan, seseorang dapat menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang mungkin pernah terjadi, baik disengaja maupun tidak.

Ucapan Idul Fitri menjadi sarana untuk menjalin dan mempererat hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat luas. Meski tidak bisa bertemu langsung, pesan ucapan tetap bisa menjaga kehangatan hubungan.

10 Ucapan Idul Fitri 2026

  1. "Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya."
  2. "Di hari yang suci ini, mari kita saling memaafkan dan membuka lembaran baru. Selamat Lebaran 2026, mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf."
  3. "Selamat Idul Fitri 2026. Semoga kebahagiaan dan keberkahan selalu menyertai langkah kita. Mari jadikan hari kemenangan ini awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik."
  4. "Ramadan telah berlalu, namun semoga kebaikan yang kita lakukan tetap terjaga. Selamat Idul Fitri, mohon maaf atas segala kesalahan."
  5. "Selamat Idul Fitri 1447 H. Meski jarak memisahkan, hati kita tetap dekat. Mohon maaf lahir batin, semoga persahabatan atau keluarga kita selalu penuh kebahagiaan."
  6. "Seperti bulan yang kembali terang, semoga hati kita kembali bersih di hari kemenangan ini. Selamat Idul Fitri 2026!"
  7. "Selamat merayakan hari kemenangan. Semoga kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan selalu menyertai keluarga kita."
  8. "Di antara gema takbir dan harap yang terucap, semoga maaf menemukan jalannya. Selamat Idulfitri 1447 H."
  9. "Selamat Hari Raya Idul Fitri 2026. Semoga Allah melimpahkan kebaikan sepanjang tahun dan menjadikan hidup kita semakin bermakna."
  10. "Idul Fitri adalah jembatan menuju persaudaraan yang lebih kuat. Mohon maaf lahir dan batin, sahabat atau keluarga tercinta!"

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/612/3126824/20_ucapan_idul_fitri_1446_h_yang_penuh_makna_dan_kreatif-YVAr_large.jpg
20 Ucapan Idul Fitri 1446 H yang Penuh Makna dan Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/612/2993794/5-ucapan-idul-fitri-dengan-bahasa-inggris-wTaFDX8fTu.jpg
5 Ucapan Idul Fitri dengan Bahasa Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/20/612/2985930/mukena-mulai-jadi-tren-hampers-di-idul-fitri-2024-Fh5jv7R5cp.jpg
Mukena Mulai Jadi Tren Hampers di Idul Fitri 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/13/612/2798166/35-ucapan-selamat-idul-fitri-1-syawal-untuk-keluarga-dan-teman-TSRyLZBaHH.jpg
35 Ucapan Selamat Idul Fitri 1 Syawal untuk Keluarga dan Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/05/612/2556747/lebaran-aman-tanpa-covid-19-bisa-terwujud-atau-hanya-impian-FNrYreCCWn.jpg
Lebaran Aman Tanpa Covid-19, Bisa Terwujud atau Hanya Impian?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/11/612/2408950/cegah-covid-19-ini-panduan-aman-sholat-idul-fitri-1442h-eToINoctsq.jpg
Cegah Covid-19, Ini Panduan Aman Sholat Idul Fitri 1442H
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement