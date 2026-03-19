Tak Mudik Lebaran, Ini 10 Cara Menikmati Libur Bikin Gak Bosan!

JAKARTA - Tidak semua orang bisa mudik Lebaran. Jika kamu mengalaminya, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Yuk cek 10 cara menikmati libur Lebaran bagi yang gak mudik.

Tidak mudik bukan berarti libur Lebaran jadi membosankan. Justru ini bisa jadi momen untuk menikmati waktu dengan cara yang berbeda dan lebih santai.

Kamu bisa memanfaatkan waktu untuk me-time off dari rutinitas harian, seperti menonton film favorit, mencoba resep baru di rumah, atau sekadar beristirahat tanpa harus terburu-buru bangun pagi. Selain itu, kamu juga bisa tetap menjalin silaturahmi secara virtual dengan keluarga dan teman agar suasana Lebaran tetap terasa hangat.

Di sisi lain, libur Lebaran tanpa mudik juga bisa jadi kesempatan untuk mengeksplor hal-hal baru. Misalnya, mengunjungi tempat wisata lokal yang tidak terlalu ramai, mencoba hobi baru, atau merapikan rumah agar terasa lebih nyaman.

Berikut beberapa tips yang bisa kamu coba untuk menikmati liburan Lebaran bagi kamu yang tidak mudik, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Kamis (19/3/2026).

1. Eksplorasi Tempat Lokal

Banyak loh tempat menarik yang bisa dieksplorasi di sekitar kota tempat tinggalmu. Coba kunjungi tempat wisata lokal yang belum pernah kamu datangi. Misalnya, museum, taman kota, atau bahkan tempat makan yang terkenal di daerahmu.

2. Quality Time dengan Keluarga atau Teman

Sebaiknya, gunakan waktu libur untuk berkumpul dan menikmati momen dengan keluarga atau teman dekat. Bisa mengadakan piknik di taman, barbeque di halaman rumah, atau sekadar ngobrol santai sambil menikmati makanan khas Lebaran.

3. Stay Productive dengan Hobi

Liburan bisa jadi kesempatan untuk mengeksplorasi hobi yang selama ini jarang dilakukan. Misalnya, memasak, berkebun, melukis, atau belajar hal baru yang kamu minati. Aktivitas ini bisa memberi rasa puas dan mengisi waktu liburan dengan kegiatan positif.

4. Staycation

Kamu bisa mencoba untuk menikmati waktu liburan di hotel atau tempat penginapan di dekat tempat tinggalmu. Ini bisa memberi suasana baru tanpa harus pergi jauh-jauh. Beberapa hotel bahkan menawarkan paket staycation menarik dengan fasilitas lengkap.

5. Self-Care dan Relaksasi

Manfaatkan waktu liburan untuk merawat diri sendiri. Kamu bisa melakukan spa, yoga, meditasi, atau sekadar tidur lebih banyak. Ini akan membantu tubuh dan pikiranmu menjadi lebih segar setelah liburan lebaran.

6. Volunteer atau Berbagi dengan Sesama

Liburan bisa juga dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan sosial, seperti menjadi sukarelawan di panti asuhan atau rumah singgah. Memberikan sedikit waktu untuk membantu orang lain bisa memberi rasa bahagia dan memaknai liburan lebih dalam.