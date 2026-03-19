HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Siapkan Layanan Cek Kesehatan Gratis bagi Sopir Angkutan Umum saat Mudik 2026

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |11:18 WIB
Kemenkes Siapkan Layanan Cek Kesehatan Gratis bagi Sopir Angkutan Umum saat Mudik 2026 (Foto: Kemenkes)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kesiapan layanan kesehatan guna mendukung kelancaran arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026. Kesiapan tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta sejumlah pejabat terkait di Pelabuhan Merak.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan bagi masyarakat selama periode mudik Lebaran. Menko PMK Pratikno menyebut arus mudik tahun ini berpotensi lebih tersebar karena didukung waktu libur yang cukup panjang.

Menurutnya, rangkaian libur yang dimulai dari cuti bersama Aparatur Sipil Negara (ASN), berlanjut dengan Hari Raya Nyepi, hingga Idul Fitri, ditambah kebijakan kerja fleksibel, diharapkan mampu mengurangi penumpukan pemudik di waktu tertentu.

“Dengan durasi libur yang panjang, kami berharap pergerakan masyarakat lebih merata sehingga tidak terjadi lonjakan di hari-hari tertentu,” ujar Pratikno.

Ia menambahkan, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan telah melakukan koordinasi intensif guna memastikan seluruh layanan berjalan optimal. Sejumlah inovasi juga disiapkan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/549/3128410/7_rest_area_yang_jual_oleh_oleh_mudik_cocok_bagi_pemudik_yang_lupa_beli_di_kampung_halaman-oSVU_large.jpg
7 Rest Area yang Jual Oleh-Oleh Mudik, Cocok Bagi Pemudik yang Lupa Beli di Kampung Halaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/549/3127014/jalur_alternatif_mudik_lebaran_via_pantai_selatan-R4Qd_large.jpg
Jalur Alternatif Mudik Lebaran Via Pantai Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/549/3127011/7_jalur_alternatif_puncak_bogor_antisipasi_macet_parah_saat_libur_lebaran_di_jalur_utama-puqQ_large.jpg
7 Jalur Alternatif Puncak Bogor, Antisipasi Macet Parah Saat Libur Lebaran di Jalur Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/549/3126501/5_rest_area_paling_instagramable_di_indonesia_salah_satunya_punya_view_gunung_merapi-rZW8_large.jpg
5 Rest Area Paling Instagramable di Indonesia, Salah Satunya Punya View Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/408/3124292/7_daftar_rest_area_dengan_pemandangan_terbaik_salah_satunya_punya_pemandangan_gunung_merbabu-MCRa_large.jpg
7 Daftar Rest area dengan Pemandangan Terbaik, Salah Satunya Punya Pemandangan Gunung Merbabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/549/3121066/link_mudik_gratis_kemenhub_mulai_cara_daftar_hingga_kuota_dan_rute-Qqpb_large.jpg
Link Mudik Gratis Kemenhub, Mulai Cara Daftar hingga Kuota dan Rute
