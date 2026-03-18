Mudik Tanpa Ribet, Ini 5 Tips Packing Praktis

JAKARTA - Mudik saat Lebaran menjadi tradisi yang sangat dinantikan banyak orang di Indonesia. Perjalanan pulang kampung sering kali memakan waktu cukup lama, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

Karena itu, persiapan barang bawaan atau packing perlu dilakukan dengan baik agar perjalanan tetap nyaman dan tidak merepotkan. Dengan packing yang rapi dan terencana, Anda juga bisa menghindari membawa barang yang tidak perlu.

Berikut lima tips packing untuk mudik Lebaran agar lebih praktis, dikutip afar.com, Rabu (18/3/2026).

1. Buat Daftar Barang yang Akan Dibawa

Sebelum mulai memasukkan barang ke dalam tas atau koper, sebaiknya buat daftar barang terlebih dahulu. Cara ini membantu Anda memastikan tidak ada barang penting yang tertinggal, seperti pakaian, obat-obatan, dokumen penting, hingga perlengkapan ibadah. Selain itu, daftar barang juga membantu menghindari membawa terlalu banyak barang yang sebenarnya tidak diperlukan.

2. Pilih Tas atau Koper yang Sesuai

Gunakan tas atau koper yang sesuai dengan durasi mudik dan jenis transportasi yang digunakan. Jika perjalanan singkat, tas ransel atau koper kecil mungkin sudah cukup. Namun, untuk mudik lebih lama, koper berukuran sedang bisa menjadi pilihan. Pastikan juga tas atau koper memiliki kompartemen yang memudahkan Anda mengatur barang.