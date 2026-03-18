Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mudik Tanpa Ribet, Ini 5 Tips Packing Praktis 

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |18:19 WIB
Mudik Tanpa Ribet, Ini 5 Tips Packing Praktis 
Mudik Tanpa Ribet, Ini 5 Tips Packing Praktis.
A
A
A

JAKARTA - Mudik saat Lebaran menjadi tradisi yang sangat dinantikan banyak orang di Indonesia. Perjalanan pulang kampung sering kali memakan waktu cukup lama, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. 

Karena itu, persiapan barang bawaan atau packing perlu dilakukan dengan baik agar perjalanan tetap nyaman dan tidak merepotkan. Dengan packing yang rapi dan terencana, Anda juga bisa menghindari membawa barang yang tidak perlu. 

Berikut lima tips packing untuk mudik Lebaran agar lebih praktis, dikutip afar.com, Rabu (18/3/2026).

1. Buat Daftar Barang yang Akan Dibawa

Sebelum mulai memasukkan barang ke dalam tas atau koper, sebaiknya buat daftar barang terlebih dahulu. Cara ini membantu Anda memastikan tidak ada barang penting yang tertinggal, seperti pakaian, obat-obatan, dokumen penting, hingga perlengkapan ibadah. Selain itu, daftar barang juga membantu menghindari membawa terlalu banyak barang yang sebenarnya tidak diperlukan.

2. Pilih Tas atau Koper yang Sesuai

Gunakan tas atau koper yang sesuai dengan durasi mudik dan jenis transportasi yang digunakan. Jika perjalanan singkat, tas ransel atau koper kecil mungkin sudah cukup. Namun, untuk mudik lebih lama, koper berukuran sedang bisa menjadi pilihan. Pastikan juga tas atau koper memiliki kompartemen yang memudahkan Anda mengatur barang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/298/3207821//jus-85cS_large.jpg
4 Jus Alami yang Membantu Menurunkan Kolesterol dengan Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207802//lebaran-aJhV_large.jpg
5 Jawaban Santai dan Lucu saat Ditanya 'Kapan Nikah?' di Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/612/3207784//zodiak-aFXG_large.jpg
3 Zodiak yang Diprediksi Beruntung saat Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/320/3208146//kantor-8ZyI_large.jpg
WFH 1 Hari per Minggu untuk PNS dan Pegawai Swasta Mulai Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207561//penumpang-kf6m_large.jpg
7 Fakta Heboh Harga Tiket Pesawat Mahal saat Mudik Lebaran 2026, Timika-Padang Rp16 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/298/3207779//opor_ayam-nuFs_large.jpg
5 Makanan Khas Lebaran dengan Kandungan Kolesterol Tinggi yang Perlu Dibatasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement